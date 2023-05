Si sposta nel centro storico di Palermo, al Fabrica 102 di Via Monteleone per Prima Vera Contemporanea, la rassegna di musica eterodosse curata da Curva Minore con la direzione artistica di Valeria Cuffaro in programma fino al 20 giugno.

Alla continua ricerca e di nuove sonorità e di nuove interazioni tra musicisti e generi musicali diversi, Prima Vera Contemporanea domenica 7 maggio alle ore 21.30 presenta “Incontri”: un concerto inedito che mette in dialogo la leggenda vivente dell’avanguardia jazz di Chicago Avreeayl Ra, con il talento della giovane sassofonista siciliana Maria Merlino, e il contrabbasso di Silvia Bolognesi, contrabbassista e compositrice tra le più brillanti in Europa. Nell’ incontro fra i tre artisti, le tre distinte identità si dissolvono in una visione comunitaria dove l’improvvisazione è il trait d’union, e il ritmo ed il senso melodico sono l’ago della bussola per orientarsi.

Membro di vecchia data della storica AACM-Association for the Advancement of Creative Musicians -di Chicago, sulla scena da oltre mezzo secolo, il batterista americano Avreeayl Ra, ha effettuato tournée internazionali per decenni con rinomati ensemble guidati da Sun Ra e Ari Brown e con l’Art Ensemble of Chicago, e ha suonato e registrato con altri collaboratori illustri come Fred Anderson, Amiri Baraka, Fontella Bass, Lester Bowie e solo per citarne alcuni. Maria Merlino è uno tra i talenti più luminosi del jazz contemporaneo. Sassofonista, compositrice ed insegnante, ha già al suo attivo collaborazioni con musicisti di prim’ordine, tra cui: Dave Burrel, Anthony Braxton per il suo celebrato Sonic Genome al Torino Jazz Festival, Emanuele Parrini, Karl Testa, Kyoko Kitamura,Taylor Ho Bynum, Salvatore Bonafede, Orchestra Fiati e Big Band del Conservatorio A. Corelli, Artchipel Orchestra, I.C.P. Orchestra,T alos Jazz Festival, Curva Minore. Classe 1974, Silvia Bolognesi è una contrabbassista e produttrice discografica italiana. Dal 2018 fa parte dell’Art Ensemble of Chicago 50th Anniversary. Ha frequentato il corso di contrabbasso dell’istituto musicale “G. Verdi” di Prato tenuto dal Maestro Alberto Bocini e si è diplomata in contrabbasso all’istituto pareggiato “R. Franci” di Siena con il Maestro Andrea Granai.