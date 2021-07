Presto anche Catania avrà la sua ruota panoramica: l’annuncio di Pogliese

Catania avrà presto una ruota panoramica: ad annunciarlo il sindaco Salvo Pogliese

«Anche a Catania, come in tante altre città italiane e del mondo, nei prossimi giorni girerà una ruota panoramica alta 50 metri. Un’attrazione destinata a richiamare, nella massima sicurezza, migliaia di cittadini, non solo di Catania ma da tutta la Sicilia, oltre che divenire fruibile per i tanti turisti che in questi giorni sono tornati a visitarci», si legge in un post sul profilo del primo cittadino catanese.