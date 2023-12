Successo per il Premio Città di Catania, concorso internazionale di danza nato nel 1989. L’evento è stato patrocinato dall’Ars e dall’Assessorato regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo. La kermesse 2023 è iniziata l’8 dicembre scorso con degli stage nella Sala Ballo del Teatro Bellini e si è conclusa il 9 dicembre al Teatro Sangiorgi impreziosita da grandi nomi della danza e del balletto contemporaneo di tutta Europa. Daniel Tchekpo Dan Agbetou, afroamericano che vive in Germania, ha onorato il Premio di alcune borse di studio per talentuosi ballerini siciliani. L’evento ha riscosso successo coinvolgendo danzatori provenienti da Palermo, Agrigento, Ragusa, Siracusa oltre che dalla provincia di Catania, e poi ancora da Roma e da altre regioni d’Italia. Il Gala conclusivo ha visto ballare tutti i premiati e si è svolto al Teatro Sangiorgi alla presenza del Sovrintendente del Teatro Bellini, maestro cavaliere Giovanni Cultrera, che sul palco ha consegnato il premio per la miglior coreografia (premio di 1.000 euro) a un gruppo di danzatori. Lo stesso maestro Cultrera è rimasto entusiasta della manifestazione e dell’alto livello dei danzatori.

Quest’anno il Premio si è gemellato con il Festival Internazionale di danza “FIDPOA” di Porto Alegre (Brasile). Tre concorrenti brasiliani sono stati premiati con una targa “Danza e Cultura in Sicilia”. Il “FIDPOA” ha inviato due borse di studio che sono state assegnate alle siciliane Matilde Denaro (Palermo) e Irene Luchetta (Catania), che nel luglio 2024 saranno ospiti in Brasile del Festival Internazionale di danza “FIDPOA”, una manifestazione di grande prestigio che coinvolge importanti scuole dell’America Latina e degli Stati Uniti D’America. Un trampolino di lancio fondamentale per le due ballerine della nostra Sicilia. Primi classificati: Sofia Tanteri, Giorgia Mavilla, Cecilia Tanteri, Irene Luchetta, Gabriele Rizzotto, Clara Di Russo, Eleonora Duse. Primo classificato il duetto “Pigmalione e Galatea” e il Pas de Deux dal “Don Quixote”, coreografie di classico e contemporaneo di scuole siciliane di formazione professionale. Una super edizione e si lavora già per il Premio 2024.