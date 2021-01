Positivo al Covid ma in giro per Catania: denunciato

È uscito per prendere una boccata d’aria “dimenticando” di essere positivo al Covid.

La Polizia ha denunciato così un pregiudicato di 45 anni, residente nel centro storico di Catania. L’attenzione degli agenti, durante un normale controllo, è stata attratta dalla presenza di un soggetto che stava effettuando una manovra per parcheggiare l’autoa in una strada del centro storico.

Effettuato un controllo, è emerso come l’uomo fosse positivo al Covid19 e in quarantena obbligatoria dal 19 dicembre scorso. Il 45enne, messo alle strette, ha confessato di essere uscito per prendere una boccata d’aria. L’uomo, inoltre, era risultato ancora positivo ad un recente tampone del 28 dicembre.

E.G.