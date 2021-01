Positivo al Covid continuava ad andare a lavoro e fare la spesa, denunciato 62enne

Un 62enne di Linguaglossa, risultato positivo al Covid 19 continua a svolgere la propria attività lavorativa e fare la spesa in alcuni supermercati della cittadina. Scatta la denuncia per il soggetto che, consapevole di essere positivo, usciva ugualmente, mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica. L’uomo, fermato nella propria sede di lavoro, aveva appena ricevuto un cliente che, ignaro della positività del 62enne, si era intrattenuto con lo stesso per portare a termine un contratto. L’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari.

G.G.