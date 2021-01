Incurante di essere in quarantena in quanto positiva al Covid19, una donna acese è uscita dalla propria abitazione, producendo false attestazioni e non osservando gli ordini dell’Autorità. Scatta così la denuncia in stato di libertà per epidemia colposa.

La donna positiva, si è recata all’interno dell’edificio che ospita gli Uffici del Giudice di Pace, dove era stata convocata. La struttura, inoltre, ospita anche il Commissariato della Polizia di Stato di Acireale. Come se non bastasse, la donna ha anche compilato un’autocertificazione falsa in cui dichiarava di non presentare alcun sintomo riconducibile all’infezione da Covid. E dunque, di non aver dovuto osservare né la quarantena né l’isolamento nel corso dei precedenti 14 giorni.