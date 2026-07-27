Pontinia, oltre 20.000 persone per Sant’Anna: Cristiano Malgioglio e Rock-Aro DJ conquistano la piazza

Una notte di musica, spettacolo e grande partecipazione popolare ha illuminato Pontinia in occasione dei festeggiamenti dedicati a Sant’Anna. Domenica 26 luglio la città ha ospitato uno degli eventi più attesi dell’estate, richiamando oltre 20.000 persone nella piazza centrale, gremita da cittadini, turisti e fan provenienti da diverse località.

Protagonisti assoluti della serata sono stati Cristiano Malgioglio e Rock-Aro DJ, un connubio artistico capace di trasformare la festa patronale in un vero e proprio show a cielo aperto.

Con il suo inconfondibile carisma, Cristiano Malgioglio ha conquistato il pubblico tra musica, ironia ed eleganza, confermandosi uno dei personaggi più amati del panorama dello spettacolo italiano.

A infiammare la piazza è stato poi il coinvolgente DJ set di Rock-Aro DJ, nome d’arte del producer siciliano Giuseppe Roccaro, originario di Avola. Considerato oggi uno dei DJ italiani più apprezzati anche a livello internazionale, nel corso della sua carriera si è esibito in prestigiosi club e festival tra Europa, Medio Oriente, India e America Latina, costruendo un percorso artistico che lo ha portato a collaborare con importanti realtà discografiche e artisti di fama mondiale. Le sue produzioni, caratterizzate da un mix di sonorità elettroniche, dance ed influenze latine, hanno contribuito ad affermarlo come una delle figure emergenti più interessanti della scena internazionale.

Negli ultimi anni Rock-Aro DJ è diventato anche il DJ ufficiale del tour di Cristiano Malgioglio, accompagnandolo nelle principali piazze italiane e firmando spettacoli che registrano costantemente un grande successo di pubblico. Anche a Pontinia il suo set ha trasformato la piazza in una gigantesca pista da ballo, coinvolgendo migliaia di persone fino a tarda notte in un’esplosione di musica, luci ed energia.

L’eccezionale partecipazione conferma il successo di una manifestazione organizzata con grande attenzione, capace di coniugare la tradizione delle celebrazioni dedicate a Sant’Anna con un’offerta artistica di altissimo livello. Un evento che ha saputo unire generazioni diverse nel segno della musica e del divertimento, consacrandosi tra gli appuntamenti estivi più partecipati del territorio.

L’ennesimo sold out per il duo formato da Cristiano Malgioglio e Rock-Aro DJ suggella una serata destinata a rimanere nel cuore dei presenti, confermando ancora una volta il forte richiamo di due artisti che, insieme, continuano a conquistare le piazze italiane.