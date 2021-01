Pogliese in visita al Cannizzaro: “Si sta marciando spediti nella vaccinazione”

L’Ospedale Cannizzaro di Catania ha allestito da giorni due aree per la somministrazione dei vaccini. Il primo cittadino Salvo Pogliese accompagnato dal direttore generale Salvo Giuffrida, dal direttore sanitario aziendale Diana Cinà, dal capo ufficio tecnico Marcello Burgaretta e dalla direttrice del servizio di farmacia Agata La Rosa ha fatto visita all’azienda ospedaliera.

“La macchina organizzativa ha dato prova di efficienza”

“Ho potuto constatare-afferma Pogliese- come si stia marciando spediti nell’organizzazione della campagna vaccinale con una struttura di altissimo livello che, dopo la prima fase dedicata agli addetti della sanità e agli ospiti della RSA, coinvolgerà tutta la cittadinanza, partendo dai nostri anziani”. “La macchina organizzativa approntata in ambito regionale dall’assessore alla Salute Ruggero Razza- aggiunge il sindaco di Catania-ha dato nuovamente prova di efficienza. Ne approfitto per ringraziare nuovamente a nome di tutti i catanesi la struttura Covid del Cannizzaro e tutti gli operatori della sanità catanese per l’eccezionale servizio reso alla collettività”.

G.G.