Italia, pizza e mandolino. La pizza è uno dei piatti più amati in tutto il mondo. Non esiste luogo nel mondo dove non esista il culto della pizza. E quando siamo in viaggio in realtà tutti ad un certo punto sentiamo il bisogno di una buona margherita.

Mette d’accordo proprio tutti la pizza, grandi e piccoli. Ben 8 italiani su 10 scelgono infatti di portarla a tavola.

Secondo una ricerca commissionata da Findus, azienda leader nel settore dei surgelati, ad AstraRicerche, la pizza sarebbe il piatto preferito da oltre l’85% degli italiani.

Nel 2021 sarebbero addirittura state consumate ben oltre 60.000 tonnellate di pizze e pizzette surgelate.

La pizza surgelata si rivela un appuntamento fisso per il 55,6% degli italiani. Il 27% delle famiglie con bambini dichiara di consumarla in media una volta a settimana.

La pizza preferita? Sicuramente la margherita per il 59,2% degli italiani. Al secondo posto troviamo la Diavola principalmente scelta dagli uomini. Al terzo posto la Quattro Formaggi. Tra gli altri gusti più amati dagli italiani troviamo la Capricciosa e Quattro Stagioni soprattutto per gli over 50.

Con la pizza surgelata in tavola si abbinano anche le patatine fritte che incontrano l’approvazione di grandi e piccoli, le crocchette di patate e supplì.

Con la Coca Cola e la birra poi la serata in allegria è assicurata.