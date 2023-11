Enzo Piedimonte, rinomato pizzaiolo napoletano trapiantato in Sicilia, continua a collezionare successi nel panorama gastronomico nazionale. Dopo essere stato insignito di riconoscimenti importanti, quali la presenza nella Guida del Gambero Rosso e un posto di rilievo nella prestigiosa classifica dei Top 50 stilata da Luciano Pignataro, nonché le frequenti apparizioni televisive su canali Rai e Sky e il ruolo di responsabile dell’area food di Casa Sanremo, in questi giorni ha raggiunto un nuovo traguardo. La sua pizzeria Piedimonte 1.0, che si affaccia sulla costa messinese e sul mare del centro balneare di Rodia è stata insignita della prima certificazione ufficiale in Sicilia per la Pizza Fritta, conferita dall’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN).

“Da anni sono impegnato nella promozione e nella valorizzazione della vera pizza napoletana – spiega Enzo Piedimonte – e dopo tanti successi e riconoscimenti era necessario, da parte mia, procedere alla tutela di un’altra eccellenza del food partenopeo: la pizza fritta. Ho voluto verificare che seguisse i dettami del disciplinare, con i suoi ingredienti di base, nella tipicità della stesura e della chiusura e nella tecnica e nelle caratteristiche di frittura, non lasciando spazio a libere interpretazioni che sempre più spesso appaiono sul territorio”.

Da oggi quindi anche in Sicilia grazie a Enzo Piedimonte e all’AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) che ha messo a punto in collaborazione con il dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II, un disciplinare internazionale della Vera Pizza Napoletana anche per la Pizza Fritta, come da anni aveva già fatto per la pizza tradizionale al forno, troveremo in tutti gli Street Food in cui sarà presente Piedimonte 1.0, l’insegna che certifica che la specialità è prodotta seguendo con precisione le accurate linee guida, offrendo ai clienti la garanzia di un’esperienza autentica e di alta qualità. Con questa certificazione, Enzo Piedimonte si conferma non solo come maestro della pizza, ma anche come difensore delle tradizioni culinarie e annuncia con entusiasmo l’introduzione di un nuovo menù dedicato alle pizze fritte.