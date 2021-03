Più femminicidi e meno occupazione: come la pandemia ha colpito le donne

Crisi sanitaria e crisi economica, ma tra le vittime della pandemia non possiamo che menzionare le donne.

Chiuse in casa con il marito-padrone -secondo i dati diffusi dall’Eures- si è registrato un incremento di chiamate al 1522 il numero messo a disposizione dal Dipartimento per le Pari opportunità per denunciare Busi e stalking.

Costrette tra le mura domestiche, in balia di mariti e compagni violenti, le donne stanno pagando un prezzo altissimo: dal primo marzo a metà aprile sono state registrate ben 5.031 telefonate con un aumento del 73% rispetto allo stesso periodo nel 2019.

Anche l’occupazione femminile sta avvertendo un duro colpo:secondo i dati diffusi dall’Istat lo scorso mese, il calo occupazionale registratosi coinvolge sia lavoratrici dipendenti che autonome. Il tasso di occupazione crolla di 0,5 punti e aumenta per l’inattività di 0,4 punti.

Un trend del tutto contrario per gli uomini: cala l’inattività (-0,1 punti) e si mantiene stabile l’occupazione. Su base annua l’occupazione cala di 0,4 punti per gli uomini e 1,4 punti per le donne e l’inattività cresce, seppur in maniera più accentuata tra le donne (+2,0 punti contro l’aumento di +0,9 punti degli uomini).

E.G.