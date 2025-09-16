Una dedica al più grande presentatore italiano, Pippo Baudo.
A seguito della scomparsa del più grande conduttore italiano Pippo Baudo, nato a Militello in Val di Catania, il consigliere comunale Salvatore Giuffrida richiederà, in occasione del consiglio comunale di stasera, l’intitolazione di una via o di una piazza cittadina.
In tanti nelle settimane trascorse hanno espresso il desiderio di dedicare al grande presentatore della tv un luogo per onorare la sua memoria. Da Roma con il Teatro delle Vittorie a Sanremo città del Festival della Canzone Italiana da lui presentato ben tredici volte, di cui sei nel ruolo anche di direttore.
Tra i luoghi proposti a Catania pare ci sarebbe Piazza Cavour, nota come Piazza Borgo, punto di riferimento per i cittadini e uno dei luoghi simbolo della festa di Sant’Agata.