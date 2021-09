Pietrarossa Bellini Music Festival, la prima edizione

La prima edizione del Pietrarossa Bellini Music Festival si terrà da oggi venerdì 3 settembre fino all’11 ottobre.

Oggi avrà inizio il Pietrarossa Bellini Music Festival che si terrà fino all’11 ottobre a Caltanissetta. Saranno 30 gli artisti internazionali impegnati in masterclass dedicate a ogni famiglia orchestrale. Quattordici concerti solistici e cameristici musicheranno invece i luoghi d’arte più affascinanti della provincia di Caltanissetta.

Un festival che unisce la passione, l’impegno e la formazione dei giovani musicisti alla riscoperta culturale del territorio. Un intero mese di masteclass per un’iniziativa dell’Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale nissena “Vincenzo Bellini”. Diciotto prime parti provenienti dalle più illustri orchestre del mondo come Berliner, Concertgebouw di Amsterdam, Chicago Symphony, Bayerische Rundfunk, Wiener, l’Orchestra Nazionale di Francia, La Scala e il Regio di Torino, insieme a dodici solisti di grande livello celebreranno la musica in un territorio troppo spesso dimenticato dalla narrazione nazionale.

Diversi i luoghi del festival: Teatro Margherita di Caltanissetta, il parco archeologico urbano Palmintelli, la Cattedrale della città, il Teatro Eschilo di Gela, la Biblioteca Scarabelli, la Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Caltanissetta.

Unica voce del Pietrarossa Bellini Music Festival, il soprano palermitano Laura Giordano che aprirà la rassegna oggi alle 19.00 al Teatro Margherita.