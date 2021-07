Piero Pelù, Gigante Live tour a Messina

Piero Pelù con il suo “Gigante Live Tour sarà in concerto a Messina all’Arena Villa Dante.

Un tour energico in giro per l’Italia. Una scaletta ricca di tutte le canzoni della carriera artistica di Piero Pelù. Si parte dai Litfiba ovviamente per proseguire poi con stili musicali diversi. Fil rouge del concerto, il rock.

Il cantautore italiano sul palco sarà accompagnato dai Bandidos: Alessandro “Finaz” Finazzo alla chitarra e cori; Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, sequenze e cori; Dado “Black Dado” Neri al basso, bassochitarra e cori; Francesco “Felcio” Felcini al suono di sala e agli effetti speciali.

Nel frattempo in libreria e in versione digitale è disponibile il libro “Spacca l’infinito- il romanzo di una vita” in cui Piero Pelù ripercorre la sua vita all’insegna della musica. Un libro ricco di aneddoti e racconti sulla musica e personaggi indimenticabili.

Unica data siciliana, il 13 agosto all’Arena Villa Dante di Messina. I biglietti sono disponibili su Ticketone.