Permetteva ai clienti di consumare sul posto: chiuso bar a Vizzini per cinque giorni

Violando apertamente il DPCM consentiva ai clienti di consumare all’interno del bar. Diversi controlli sono stati eseguiti dai carabinieri della Stazione di Vizzini volti al rispetto delle normative atte a limitare il diffondersi della pandemia da covid-19.

Durante le verifiche i militari hanno potuto accertare come in uno di questi, il bar “The King Pub” sito in viale Margherita, il titolare esercitasse l’attività consentendo a sette avventori di consumare alimenti sul posto. Disposta, pertanto, la chiusura temporanea del bar per 5 giorni.

Nell’occasione anche gli avventori sono stati sanzionati per non aver rispettato le previste norme di tutela, in particolare per ciò che concerne il mancato mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.

E.G.