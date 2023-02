C’è grande attesa per il fashion show dedicato alla moda siciliana all’interno della Milano Fashion Week.

Domani sera si svolgerà la “The art of Fashion S/S” (Spring-Summer) nei saloni della Fabbrica del Vapore in via Procaccini 4, alle ore 21.00.

Il défilé ospiterà il prêt-à-porter donna made in Sicily accanto ai capi dei couturier fuori classe Anton Giulio Grande e Gianni Tolentino e alla moda firmata Lucia Pi Couture.

Un cast internazionale di trenta modelle indosserà le collezioni della primavera- estate 2023 sfilando con lo sfondo iconico di 300 opere dell’artista simbolo della Pop Art, una rassegna artistica curata dal critico Achille Bonito Oliva.

La regia del fashion show è del palermitano Roberto Capone, che con la sua agenzia Tobemodel management con base in Sicilia, ha firmato sfilate e shooting in tutto il mondo.

Capone, classe 1972, da 30 anni nella moda è regista, art director e model scouting, vanta collaborazioni internazionali con celebri stilisti.

A sfilare la moda made in Sicily di La Vie En Rose, gli abiti e gli accessori della linea A’biddikkia di Giovanna Mandarano, e le borse del marchio catanese Gler realizzate da Raffaella Testa, Gabriella Mongiovì e Lucia Pavone e dei costumi da mare di Ad Astra.

Dal panorama nazionale, invece, i capi firmati da Tolentino e Massinissa Askeur, pittore che decora i tessuti utilizzati da Tolentino, da Anton Giulio Grande, da Lucia Pi Couture.

Patrizia Di Dio, amministratrice delegata dell’azienda che produce la griffe palermitana La Vie En Rose, porta il prêt-à-porter tutto al femminile declinato in varie collezioni, con una particolare attenzione al Liberty palermitano e a stoffe che ricordano i fregi dei monumenti palermitani.

«Sfileranno la capsule collection La Vie En Rosalia, dedicata alla Santuzza di Palermo e il nuovo mood ispirato ai filoni della natura, al Liberty e al barocco. Interpretiamo la Sicilia non solo con la versione folk di cui sono simbolo i carretti ma anche attraverso le espressioni della natura, come il mare, i cactus, i capperi, i coralli, i limoni. E poi c’è lo stile gattorpardiano che trae spunto dal barocco e dai fregi architettonici, con stampe evocative e quello arabesque, che evoca la cultura araba. Il Liberty è invece incarnato da nuove stampe, che reinterpretano le decorazioni in chiave Belle Epoque».

Per Anton Giulio Grande, stilista calabrese amato dalle star della TV, «è un’occasione bella e unica che ha una valenza perché è all’interno di una mostra temporanea.Le mie creazioni sfileranno tra le immagini iconiche di Marilyn, degli Agnelli e degli altri ritratti firmati da Warhol ».

Lo stilista milanese Gianni Tolentino presenta una collezione eclettica, in una mirabile fusione col pittore simbolista Massinissa Askeur noto a livello internazionale, dando vita ad una collezione ispirata a Mirò, dedicata alla donna e caratterizzata da stampe su seta.

Chiudera’ la sfilata una presentazione di due copie di costumi veneziani con cui vinse un Leone d’Oro a Venezia.

L’evento sarà anche l’occasione per fare il punto sul settore moda anche in Sicilia. Tra gli ospiti, il presidente di SiciliaFiera, nuovo centro fieristico a Misterbianco, Nino Di Cavolo.

«La nostra è la location che nel Sud Italia mancava- afferma Di Cavolo – offriremo l’opportunità di organizzare sfilate nei locali del nostro centro fieristico, e potremmo lanciare prossimamente la Sicilia Fashion Week. Abbiamo a disposizione 350 mila metri quadrati di superficie di cui 120 mila coperti, un’opera di rigenerazione urbana che sorge negli spazi della Ex Fratelli Costanzo a Misterbianco».

Roberto Capone, fondatore della Tobemodel management, è stato direttore creativo di shooting in giro per le principali città italiane anche in occasione di importanti eventi come il Festival del cinema di Roma e di Venezia. In qualità di manager rappresenta alcuni volti noti dello star system italiano.

In collaborazione con Giusi Maccarrone, organizzatrice di eventi moda in Sicilia, porta in giro la moda nei principali comuni in fashion show en plein air durante tutta la stagione estiva.