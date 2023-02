Il debutto più bizzarro al Festival di Sanremo 2023, sarà sicuramente quello dei Cugini di Campagna, un gruppo di veterani che sul palco dell’Ariston non aveva mai messo piede.

Dopo il verso a Capodanno ai Måneskin stavolta gli ex ragazzi si mettono in gioco per mostrare il loro talento con un brano scritto per l’occasione: Lettera 22.

Il gruppo composto dai fratelli Ivano e Silvano Michetti, da Nicolino Luciani e da Tiziano Leonardi sarà dunque per la prima volta in assoluto protagonista sul palco dell’Ariston.

Presenterà un brano scritto da un gruppo palermitano: La Rappresentante di Lista (con Fabio Gargiulo).

Un brano che corona oltre cinquant’anni di carriera di un gruppo che vuole dimostrare di avere ancora qualcosa da dire e da dare.

Il testo della canzone fa riferimento alla ventiduesima lettera, che ovviamente nel nostro alfabeto non esiste. Il significato è che spesso tendiamo a non trovare le parole o i modi giusti per esprimerci, specialmente se dobbiamo dire qualcosa di sincero, o anche solo chiedere scusa.