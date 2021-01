Patti, moglie violenta maltratta e accoltella il marito

Manette serrate per una donna di 53 anni accusata di maltrattamenti contro familiari e conviventi nonché lesioni personali aggravate, commessi in danno del marito, accade a Patti. Le forze dell’ordine, intervenendo in un’abitazione del centro cittadino, trovano l’uomo dolorante con tracce di sangue sia sul corpo che sugli indumenti. L’artefice della violenza era la moglie che, poco prima dell’intervento dei militari, lo aveva accoltellato. L’uomo, è stato trasportato in ospedale per una profonda ferita da taglio all’avambraccio destro, ricucita con diversi punti di sutura.

Accoltella il marito con un coltello da cucina

Nell’appartamento, rinvenute presenza di tracce ematiche sul pavimento dell’ingresso, della cucina e del bagno. Sequestrato un coltello da cucina, di grandi dimensioni, che secondo i militari sarebbe l’arma del delitto. La donna peraltro, in presenza dei Carabinieri, ha continuato ad inveire nei confronti del marito. Condotta costante e reiterata con maltrattamenti, sottomissione e aggressioni fisiche ed è così stata arrestata in flagranza di reato.

G.G.