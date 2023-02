Il Paternò nella giornata di domani affronterà il San Luca in un match molto delicato per la zona salvezza. Una sfida importante che vedrà, per l’occasione, l’accesso gratuito allo stadio Falcone – Borsellino per tutti i tifosi rossazzurri. Un’iniziativa voluta fortemente dalla società che vuole la vicinanza di tutta la città e per questo ha riservato ai propri sostenitori la Tribuna B e la curva.

Prima del match con i calabresi ha parlato il tecnico dei rossoblu Giovanni Campanella. Queste le sue dichiarazioni rilasciate sulla pagina facebook ufficiale della società:

“Abbiamo voglia e intensione di vincere sapendo che dobbiamo fare di tutto per fare risultato perché è di un’importanza per noi fondamentale e ci permetterebbe di accorciare le distanze anche sul San Luca. La squadra sta migliorando di giorno in giorno. Facciamo degli errori che stiamo cercando di riparare. La squadra sta rispondendo bene, si allena con molta serietà, applicazione e determinazione. Avere il pubblico dalla nostra parte è molto importante”