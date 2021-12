Vasto incendio in un parcheggio all’aperto sito a Catania. Tra le fiamme una ventina di auto.

Nella notte scorsa un grosso incendio è divampato in un parcheggio all’aperto sito a Catania, in via Michele Amari. In mezzo al fuoco sono rimasti coinvolti venti veicoli di varia tipoligia. Fra questi autovetture, furgoni, moto, caravan e anche due motoscafi.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, che con il supporto di quattro squadre provenienti anche dai Distaccamenti di Paternò e Linguaglossa, oltre a due autobotti di rincalzo e un mezzo di appoggio logistico, hanno lavorato per affrontare e spegnere l’incendio avvenuto nel parcheggio prima del suo ulteriore propagarsi.

Non si sa ancora cosa possa aver provocato l’incendio. In corso tutti gli accertamenti del caso da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.

Sul posto indispensabile anche l’intervento dei militari dell’Arma dei Carabinieri.

– Guarda la GALLERY –

Tra le fiamme dei caravan sono state coinvolte e sono scoppiate anche delle bombole gpl, gas di petrolio liquefatto.