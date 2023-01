Papa Francesco torna a rivolgersi al Codacons con una lettera in cui ringrazia l’associazione per l’impegno profuso contro la guerra in Ucraina attraverso il calendario 2023 intitolato “Addio alle armi”, che mette insieme modelle russe e ucraine in 12 scatti per la pace firmati dalla fotografa Tiziana Luxardo.

Lo ha reso noto Francesco Tanasi Segretario Nazionale Codacons.

Nella comunicazione a nome del Papa inviata dalla Segretaria del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, Suor Alessandra Smerilli, si legge: “Il Santo Padre La ringrazia sentitamente per il dono e ancor di più perché avete voluto che quest’anno il progetto del calendario fosse dedicato a “evocare la Pace come idea universale, necessaria per poter credere in un domani migliore”. Sono lieta di cogliere l’occasione per inviarLe auguri di buon lavoro e buon anno”.

Nei giorni scorsi il Codacons aveva inviato una copia del calendario al Pontefice, ma non è la prima volta che Papa Francesco interagisce con l’associazione dei consumatori.

Già in occasione della pandemia Covid il Santo Padre ha ringraziato il Codacons per l’attività realizzata a favore dei più bisognosi ospitati presso la “Casa dei poveri”, struttura voluta dallo stesso Pontefice per dare assistenza e riparo ai soggetti più fragili.