Un festival esperienziale tra natura, musica e attività per scoprire Pantelleria: torna nell’isola The island fuze tea 2024, dal 30 maggio al 2 giugno, l’evento che ha fatto vivere ai suoi ospiti giornate uniche ricche di esperienze alla scoperta delle bellezze del territorio e all’insegna del benessere fisico e mentale. Rethink the future ritual è il claim di questa nuova edizione: l’obiettivo riscrivere insieme un’idea migliore di futuro.

Per dare inizio al festival nel migliore dei modi, nel corso della prima serata, un rituale coinvolgerà i partecipanti al porto di Scauri per realizzare una scenografia magica: ogni ospite accenderà una candela sotto la statua della dea Tanit, divinità pantesca e simbolo scelto dal festival. Diverse attività proposte nelle giornate a seguire: con l’approdo del galeone Adriana fuze tea, sarà possibile vivere un tour costeggiando Pantelleria, ascoltando musica dal vivo e dj set, o facendo yoga con Giulia Peditto e la scuola Hagu yoga studio. Si potranno vivere esperienze come le acque termali al lago di Venere, i bagni termali a Gadir, i tour in bici sulla Montagna Grande, il kayak, la passeggiata con gli asini, trekking e sup intorno ai faraglioni.

Un festival realizzato per spiriti liberi, visionari e creativi, che può contare sul patrocinio del Comune e che vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione. Radio Deejay sarà radio partner e tra gli sponsor ci sarà Pernod Ricard. Fra i dj: Floating Points, John Talabot, Moxie, Bradley Zero e il collettivo Toy Tonics.