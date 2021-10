Pantelleria, vedova suicida si getta a mare

Tragedia nella tragedia a Pantelleria. Stamane è stato identificato il corpo della donna ritrovato al largo del porto nel tardo pomeriggio di ieri dopo la segnalazione di un passante.

La donna di 85 anni, rimasta vedova avendo perso il marito lo scorso 10 settembre, non ha retto il lutto subito. In quell’occasione l’isola era stata investita da una tromba d’aria, oltre ad un violento nubifragio. Abbastanza chiara la dinamica che ha portato alla morte della donna, la quale si sarebbe lanciata dal molo del Porto di Pantelleria con l’intento di suicidarsi.

In un bigliettino, rinvenuto poco dopo l’amara scoperta dell’insano gesto, la donna 85enne ha spiegato di non poter più continuare a vivere senza il marito.

La Capitaneria di Porto e le forze dell’ordine chiamate per recuperare il corpo non hanno potuto far altro che identificare la vittima in data odierna e constatare il decesso della donna.