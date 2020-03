Pandemia. Aiutiamoci a salvarci

Fiducia. ll periodo che stiamo vivendo non è semplice. Ragionavo sul fatto che di tempi “particolari” ne abbiamo vissuti parecchi: guerra del Golfo, la caduta del muro di Berlino, il primo presidente degli USA di colore, l’abdicazione del papa, l’attacco alle torri gemelle e altro ancora ed in fine la pandemia.

Tutto è accaduto all’infuori di noi, tranne la Pandemia.

Il corona virus riguarda tutti da vicino!

Quello che siamo chiamati a fare non è semplice. Abbiamo il dovere di rinunciare alla libertà di uscire e di non pensare solo al nostro benessere, quindi da individualisti passiamo ad un pensiero di comunità.

Per la comunità, per chi ci circonda ed infine per noi stessi stiamo a casa responsabilmente.

Riscopriamo cosa significa avere fiducia nell’altro!

Crediamo nell’altro che rispetta le regole, nei medici e infermieri che potrebbero anche i nostri parenti che rischiano il contagio ogni giorno, ed infine dobbiamo avere fiducia nelle istituzioni.

Se facciamo attenzione quelli in cui abbiamo fiducia è sempre in persone, le istituzione sono costituite da persone, quindi ciò che ci viene chiesto di fare è, non solo rimanere a casa, bensì di un atto di fiducia reciproco.

Aiutiamoci a salvarci

Non è facile, stare a casa per diversi motivi, per una convivenza forzata o una solitudine forzata, a livello economico non è uno scherzo tutti stiamo soffrendo.

Ricordiamo che più siamo prudenti, più stiamo a casa prima usciremo da questa situazione! Tutto questo corrisponde alle così dette “trappole sociali” soffriamo oggi per stare meglio domani. La fiducia è un sentimento che possiamo usare come strumento per superare questo momento.

Avendo fiducia nell’altro possiamo occuparci di altro, rimanere aggiornati, seguire le regole e goderci il tempo libero che abbiamo. Concentriamoci su ciò che possiamo fare, non su quello che non possiamo fare. Non possiamo andare a lavoro, non dipende da noi, dobbiamo stare a casa la nostra salute e quella degli altri dipende da noi!!

Abbiamo cure dell’altro

Accettiamo che la situazione e frustrante, siamo arrabbiati contro il virus e facciamo qualcosa per rendere produttivo questo tempo che abbiamo, non sprechiamolo solo ad essere arrabbiati facciamo tutto!