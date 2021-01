Palermo, Università: raffica di proiettili bucano facciata della segreteria

Palermo, gli impiegati della segreteria dell’Università trovano proiettili nel loro ufficio.

Le fiamme rosse in accordo con i Carabinieri stanno analizzando l’intera facciata degli uffici, siti in via Ernesto Basile. Recuperati, inoltre, i bossoli, che avrebbero bucato la parete in cartongesso, consegnati dagli impiegati agli agenti. Ancora in corso le indagini per stabilirne il calibro; nel frattempo sono state acquisite anche le immagini di alcune telecamere di video-sorveglianza.

L’ipotesi più accreditata: i “botti” di Capodanno. Si ritiene, infatti, che alcuni colpi di pistola sarebbero stati esplosi in direzione degli uffici della segreteria.

Crediti foto: La Sicilia

G.G.