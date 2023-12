Torna in Sicilia, dopo cinque anni, il volo diretto a New York. A ospitare la tratta sarà Palermo, il capoluogo siciliano. «Una bella notizia per tutta la Sicilia con ricadute positive per la nostra economia» afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Il governatore ha espresso la sua in occasione della presentazione del collegamento aereo che sarà presente nei quattro mesi estivi. «Esprimo il mio plauso ai vertici della Gesap, società di gestione dell’aeroporto Falcone-Borsellino, per l’iniziativa messa in campo con la collaborazione della compagnia aerea Neos anche per il piano di promozione che partirà a breve», ha concluso Schifani.