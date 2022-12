Alla vigilia della gara contro il Cagliari, in programma questo pomeriggio alle ore 18.45 al Barbera, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico delle aquile Eugenio Corini. Prima ancora di commentare il prossimo impegno valido per la 18/a giornata di Serie B, il tecnico rosanero ha rivolto un pensiero a Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri.

“Volevo rivolgere un pensiero a Sinisa Mihajlovic – ha dichiarato Corini -. È stato un grande giocatore, un grande allenatore ma è stato anche un esempio per tutti per come ha affrontato in questi anni la malattia. Mando un abbraccio grande a tutta la sua famiglia.”

Il prossimo avversario sarà il Cagliari che viene dalla vittoria per 3-2 contro il Perugia: “Il Cagliari ha valori importanti, ci sono tante difficoltà da affrontare vista la loro qualità nei singoli e nella rosa. Loro stanno trovando la stabilità e hanno risorse importanti. Siamo consapevoli di affrontare una squadra forte che viene da una vittoria ma abbiamo lavorato bene per affrontarli al meglio. Noi ci faremo trovare pronti avendo tutte le caratteristiche per trovare il successo.”

Corini è soddisfatto degli ultimi risultati dei rosanero e della prestazione nelle recenti uscite: “C’è stata una crescita costante secondo me già dalla partita con il Pisa. Abbiamo cercato di lavorare variando il tema tattico con le caratteristiche dei giocatori. Bisogna recuperare giocatori che in questa prima parte non hanno reso come ci aspettavamo per alzare ancora di più il livello della nostra squadra. Stiamo costruendo la nostra storia.”

Il tecnico ha commentato poi la chiamata in Nazionale di Brunori: “Siamo contenti per Brunori perché è una grande soddisfazione personale, per la tifoseria e la società. La sua convocazione significa che il Palermo sta tornando alla ribalta. Matteo se lo merita.”