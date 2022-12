In Serie B si ritorna di nuovo in campo. Dopo il turno infrasettimanale, oggi 11 dicembre si gioca la 17/a giornata di campionato e il Palermo di Corini sarà atteso dalla Spal alle ore 15. Uno dei tanti scontri salvezza che però i rosanero non vorranno sbagliare contro un avversario sicuramente ostico come ha dichiarato alla vigilia il tecnico rosanero Corini: “Siamo consapevoli di affrontare un avversario che viene da un successo importante ottenuto a Perugia davanti ai propri tifosi. Noi siamo pronti ad affrontarlo con le nostre caratteristiche.”

I rosanero non dovranno commettere nuovamente gli errori fatti giovedì in casa contro il Como, sottolineati proprio dal tecnico: “Rispetto alla prestazione della partita contro il Como di diverso c’è da finalizzare quello che abbiamo costruito, avendo le capacità per farlo. Primo tempo sicuramente incisivo dove è mancato solo il gol. Rivedendo la partita anche nel secondo tempo abbiamo avuto un ottimo predominio ma abbiamo sbagliato qualche scelta finale. Se potessi cambiare qualcosa vorrei ottimizzare le occasioni che andiamo a creare.”

Una vittoria sarebbe un toccasana per i rosanero che attualmente si trovano a meno due dalla zona playout: “La classifica rispecchia l’andamento del campionato, è molto corta e ogni partita ha un peso molto importante. Abbiamo la piena consapevolezza dell’equilibrio che governa questo campionato.”