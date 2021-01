Padre e figlio positivi al Covid beccati in libera uscita: accade a Castel di Iudica.

I due sono stati, entrambi, denunciati in quanto ritenuti responsabili di violazione della quarantena per i soggetti posti in isolamento dall’Autorità Sanitaria perché positivi al covid-19. I militari, sapendo della positività del padre, un 40enne, hanno verificato se lo stesso stesse rispettando l’obbligo di permanenza nella propria abitazione. Vincolo disatteso dall’uomo ma anche dal figlio minorenne di 17 anni. Le forze dell’ordine, infatti, hanno beccato i due proprio mentre facevano ritorno in auto presso la loro abitazione.

G.G.