Le aziende sul territorio fanno largo ricorso alla figura del team leader per ottimizzare i processi

produttivi e migliorare la qualità del lavoro in maniera complessiva. Il ruolo è particolarmente

importante e come tale non può prescindere dall’utilizzo di un outfit da team leader che sia stiloso

ma anche pratico per la quotidianità.

L’importanza di un team leader nel contesto lavorativo

Da questa premessa, deriva allora che il team leader non è nient’altro che il condottiero di un gruppo di lavoro, il quale si assume la responsabilità della produttività della propria squadra e coordina le varie figure inserite nella stessa al fine di metterle nelle migliori condizioni per lavorare al meglio. Oltre alle competenze specifiche e abilità di leadership, il team leader non può prescindere dall’indossare un vestiario consono alla sua posizione.

Per l’outfit del team leader, bisogna fare ampio ricorso a vestiti in grado di non risultare banali o anonimi, cercando di osare con abbinamenti innovativi ma senza esagerare, massimizzando lo stile, rendendolo unico. Giacca e camicia, per il team leader, sono fondamentali, soprattutto se il dress code e il target dell’azienda hanno un altissimo livello. Largo spazio a camicie a quadri o con temi classici, senza esagerare con i colori. La cravatta è un optional a cui si può rinunciare per gli impegni giornalieri in ufficio, ma non può mai mancare durante importanti riunioni oppure incontri di vendita con i clienti. Sono ammessi i jeans, ma solo se di colore scuro e senza effetti come quello consumato o strappi decorativi. Per un look da ufficio in estate , rimangono i medesimi consigli, ma si può fare a meno della giacca.

Must-have per un look da team leader

Secondo gli ultimi trend, gli outfit originali per un team leader femminile, ad esempio, vedono una

predominanza delle calzature colorate e il ricorso a blazer oversize a cui alternare, di tanto in tanto,

delle gonne di jeans midi. Neanche gli accessori per andare al lavoro possono mancare, in quanto

sono in grado di trasmettere ai clienti quelli che sono i valori dell’azienda. In questo senso, il ruolo

del team leader è fondamentale e deve dare il buon esempio.

Oltre a scegliere il giusto vestiario in termini di stile, un buon team leader può consigliare ai dipendenti gli accessori da utilizzare sul luogo di lavoro, o fornirli egli stesso. Un esempio pratico e molto apprezzato all’interno del mondo del lavoro è quello delle borse shopper personalizzate con il logo dell’azienda : adatto sia agli uomini che alle donne, questo è in grado di promuovere il marchio aziendale abbinandosi facilmente all’outfit di lavoro di tutti i giorni, senza particolari difficoltà. In conclusione, si può affermare che, in linea generale, il look trendy per team leader è quello che meglio si esalta al proprio corpo e personalità senza risultare mai volgare, ma che esistono degli accessori funzionali e originali a cui non si può proprio dir di no.