Ossidiana: la pietra vulcanica che conquista la moda

Una new entry sta rubando la scena tra i gioielli e gli accessori pensati per la Gen Z: dimenticatevi diamanti e smeraldi, ora c’è una gemma che nasce dalle viscere del vulcano. Stiamo parlando dell’ossidiana, il “vetro nero” che ha tutte le carte in regola per diventare un simbolo fashion. Una nuova idea di moda sostenibile!

Ma come nasce l’ossidiana?

Questa magica pietra si forma grazie alla lava che, quando si raffredda, si trasforma in

una pietra nera vetrosa che, a seconda della luce e delle impurità, può riflettere toni argentati, striature grigio-cenere, addirittura bagliori dorati o arcobaleno. La sua superficie che risulta riflettente cattura subito lo sguardo: una bellezza unica che rimanda alle radici della cultura sicula.

L’ossidiana nella gioielleria contemporanea

Nell’ultimo periodo, il vetro vulcanico ha conquistato la scena della gioielleria contemporanea. Sono molti i designer che la assemblano con metalli preziosi come oro e argento, includendo anche materiali riciclati (acciaio riciclato, titanio…) dando vita a gioielli di carattere minimo e moderno. Proprio per questo molte maison locali la presentano in duecento fiere internazionali del design e della moda sostenibile, dimostrando come questa pietra antichissima possa ritagliarsi un ruolo da protagonista in collezioni attualissime. Designer siciliani come quelli dietro GZ Lava Stones propongono orecchini e collane in ossidiana montata su metalli moderni, pensati per un pubblico giovane che vuole distinguersi. Inoltre alcuni laboratori artigianali siciliani vedono l’ossidiana non solo come un materiale prezioso, ma anche come una dimostrazione di legame profondo con il territorio.

Sono molti i laboratori che offrono esperienze interattive ai visitatori, come gli workshop in cui è possibile osservare la creazione completa di questo gioiello: dalla lavorazione della pietra fino a creare un monile personalizzato, da portare a casa come ricordo. L’aspetto esperienziale dell’ossidiana trascina il visitatore in un mondo in cui l’artigianato, il turismo e la cultura contemporanea si fondono in un’unica narrazione. Indossare l’ossidiana è un modo per mostrare il proprio carattere. È scura, ma riflette la luce, è semplice, ma al contempo ha una forza notevole, e nonostante la sua semplicità, è davvero unica. Per questo la si trova spesso in collezioni che parlano di empowerment, unicità e radici culturali.

…E nel mondo della moda?

Nei social, le foto di gioielli in ossidiana ci affascinano perché la pietra ha un’allure unica: nelle immagini, sembra un nero profondo, ma sotto la luce si possono vedere riflessi metallici. Questo effetto è molto apprezzato da chi cerca accessori fotogenici, perfetti e pronti all’uso per Instagram. Nel mondo della moda, diversi brand hanno scelto di aggiungere un tocco distintivo alle loro collezioni trasformando l’ossidiana in un interessante dettaglio che dona profondità e carattere. Durante la sfilata autunno\inverno 2015 di Givenchy il direttore creativo Riccardo Tisci ha presentato una collezione ispirata allo stile “Chola Victoriana”, caratterizzata da abiti in velluto e pellicce rosse. I gioielli, come gli orecchini con pendenti in ossidiana, hanno conferito un tocco gotico e teatrale all’intero look. Oggi, l’ossidiana non si limita più ai gioielli e ispira vere e proprie tendenze nel mondo della moda: pensate a vestiti neri con dettagli brillanti, tessuti che richiamano la lava, e accessori in vetro vulcanico. In un’epoca che corre verso il nuovo, l’ossidiana ci ricorda che il vero luxury può avere origine dal profondo della terra, dal fuoco, e trasformarsi in stile.

Sveva Adele Scocco