Oroscopo con settimana di riposizionamento: con Venere in Vergine e Mercurio in Bilancia, torna la voglia di equilibrio, ordine e chiarezza. È tempo di scelte consapevoli, relazioni autentiche e pensieri lucidi. Non tutto deve brillare: anche la semplicità sa parlare forte.

ARIETE

Settimana energica ma da maneggiare con cura. Potresti sentirti più reattivo del solito: canalizza l’irruenza in obiettivi chiari. In amore serve ascolto, non solo azione.

TORO

Fatti guidare dalla concretezza, ma lascia un po’ di spazio anche alla sorpresa. Venere ti sostiene, ma ti chiede di guardare ai tuoi desideri con occhi nuovi. Bene i rapporti, se non forzi.

GEMELLI

Comunicazione al top: sfrutta questi giorni per dire ciò che va detto, ma senza superficialità. Se riesci a fermarti, potresti scoprire che il silenzio dice più di mille parole.



CANCRO

Emotività in primo piano, ma stavolta non ti travolge: riesci a dare un nome a ciò che senti. È il momento ideale per prenderti cura di casa, relazioni e te stesso.

LEONE

Questa settimana non è fatta per le luci di scena, ma per gli sguardi sinceri. Lascia andare il bisogno di primeggiare: sarai notato comunque, soprattutto se sei vero.



VERGINE

Venere nel segno ti rende più morbido, accogliente, affascinante. Usa questo momento per coltivare ciò che vale. Sul lavoro, massima precisione: i dettagli ti salveranno.



BILANCIA

Mercurio nel tuo segno ti dona la lucidità che cercavi. Le parole tornano a fluire, ma ora sono più ponderate. In amore e amicizia è tempo di bilanci: taglia solo ciò che non nutre.



SCORPIONE

Settimana intensa, di intuizioni forti. Non temere ciò che emerge: se lo affronti, potresti trasformarlo. Bene anche l’ambito creativo: sei profondo e visibile.

SAGITTARIO

Hai voglia di partire, ma non serve per forza un viaggio. Prova a muoverti dentro. Ottima settimana per incontri stimolanti e progetti che nascono da un’idea insolita.



CAPRICORNO

Serio ma non rigido. Questa settimana puoi consolidare legami e progetti, ma solo se lasci spazio all’umano, all’imprevisto. Chiediti: cosa mi fa stare bene davvero?

ACQUARIO

Originale sì, ma con radici. Evita la fuga in avanti e concentrati su ciò che puoi costruire adesso. Ottimo momento per la comunicazione e i progetti condivisi.

PESCI

Settimana emotiva, ma più ordinata del solito. Riesci a dare forma ai sogni, purché non ti chiuda in te stesso. La bellezza ti chiama: rispondi.

Un consiglio per tutti

Cosa fare questa settimana per sentirti un po’ più radicato: