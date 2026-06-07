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Oroscopo della settimana dall’8 al 15 giugno 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

di Redazione

8 Giugno 2026

La seconda settimana di giugno porta con sé energie contrastanti, ma interessanti per tutti i segni zodiacali. Le giornate comprese tra l’8 e il 15 giugno 2026 saranno caratterizzate da una forte voglia di cambiamento, da nuove opportunità sul lavoro e da chiarimenti importanti nei rapporti affettivi. Alcuni segni saranno chiamati a prendere decisioni coraggiose, mentre altri potranno finalmente raccogliere i frutti di quanto seminato nelle settimane precedenti.

 

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