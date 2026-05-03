Oroscopo della settimana dal 4 al 11 aprile: previsioni segno per segno

La settimana dal 4 all’11 aprile si apre con un cielo dinamico, ricco di stimoli e cambiamenti. Le energie planetarie spingono verso nuove consapevolezze, soprattutto in ambito lavorativo e sentimentale. È un periodo favorevole per fare chiarezza, prendere decisioni e lasciarsi alle spalle ciò che non funziona più.

Scopriamo nel dettaglio cosa riservano le stelle segno per segno.

Ariete

Settimana intensa e carica di energia. Sul lavoro arrivano opportunità interessanti, ma sarà importante gestire l’impulsività. In amore serve maggiore ascolto.

Toro

Periodo di riflessione. Potresti sentire il bisogno di rallentare e riorganizzare le priorità. Bene i rapporti familiari, mentre sul lavoro è meglio evitare decisioni affrettate.

Gemelli

Settimana positiva per le relazioni. Nuovi incontri favoriti e comunicazione al top. Sul lavoro arrivano buone notizie, soprattutto nella seconda parte della settimana.

Cancro

Le emozioni saranno protagoniste. Attenzione agli sbalzi d’umore, soprattutto in amore. Sul lavoro è il momento di dimostrare il tuo valore con concretezza.

Leone

Grande voglia di mettersi in gioco. Settimana ideale per iniziare nuovi progetti. In amore torna la passione, mentre sul lavoro si aprono nuove strade.

Vergine

Serve più equilibrio tra mente e cuore. Qualche tensione potrebbe emergere, ma nulla di insormontabile. Bene la sfera economica.

Bilancia

Le stelle favoriscono i rapporti interpersonali. Ottimo momento per chiarimenti e nuove collaborazioni. In amore torna l’armonia.

Scorpione

Settimana di trasformazione. Potresti prendere decisioni importanti per il tuo futuro. Attenzione allo stress, cerca di ritagliarti momenti di relax.

Sagittario

Spirito libero e voglia di avventura. Ottimo periodo per viaggi e nuove esperienze. Sul lavoro arrivano conferme.

Capricorno

Concretezza e determinazione ti porteranno lontano. Settimana favorevole per il lavoro e per questioni economiche. In amore serve più apertura.

Acquario

Creatività e idee brillanti. È il momento giusto per osare, soprattutto in ambito professionale. Bene anche le relazioni sociali.

Pesci

Intuizione e sensibilità saranno i tuoi punti di forza. Settimana positiva per l’amore e per la crescita personale. Sul lavoro, meglio procedere con calma.

Conclusioni

Questa settimana invita tutti i segni a trovare un equilibrio tra emozioni e razionalità. Le stelle offrono opportunità, ma sta a ciascuno coglierle con consapevolezza.