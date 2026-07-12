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Oroscopo della settimana dal 13 al 20 luglio 2026: nuove energie, cambiamenti e occasioni per tutti i segni

di Redazione

13 Luglio 2026

Una settimana di transizione apre nuove prospettive per molti segni dello Zodiaco. L’energia estiva invita a rallentare dove serve e ad accelerare quando si presentano le opportunità giuste. Sul lavoro sarà importante mantenere lucidità, mentre in amore il dialogo farà la differenza. Ecco cosa riservano le stelle.

 

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