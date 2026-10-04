Oroscopo dal 5 al 12 ottobre 2026: la Luna nuova apre una fase di nuovi equilibri

Dopo una settimana caratterizzata dall’ingresso di Marte in Leone e dall’inizio della retrogradazione di Venere, il cielo dal 5 al 12 ottobre 2026 continua a mettere al centro relazioni, desideri e scelte personali.

Il Sole prosegue il suo cammino in Bilancia, invitando a cercare equilibrio e confronto, mentre Mercurio in Scorpione rende pensieri e comunicazioni più profondi e meno inclini alla superficialità. Venere, ancora retrograda in Scorpione, porta invece a rivedere sentimenti, rapporti e valori personali.

Il momento più significativo della settimana arriva il 10 ottobre, quando la Luna nuova in Bilancia apre simbolicamente una nuova fase legata alle relazioni, agli accordi e alla necessità di trovare un punto di equilibrio tra le proprie esigenze e quelle degli altri.

Marte e Giove continuano inoltre il loro transito in Leone, alimentando ambizione, creatività e desiderio di affermazione. Ma il cielo non invita soltanto ad agire: alcuni aspetti della settimana suggeriscono di evitare forzature e decisioni prese sull’onda dell’impulso.

Ecco cosa aspettarsi per i dodici segni.

Ariete ♈

La settimana ti chiede di trovare un equilibrio tra ciò che vuoi ottenere e le esigenze delle persone che ti circondano. Sul lavoro potresti avere l’energia necessaria per portare avanti un progetto, ma sarà importante evitare di imporre sempre il tuo punto di vista. La Luna nuova favorisce nuovi accordi e collaborazioni. In amore, Venere retrograda può riportare alla luce una questione che pensavi di aver già superato.

Parola chiave: confronto.

Toro ♉

È una settimana nella quale potresti sentire il bisogno di mettere ordine, soprattutto nelle questioni pratiche ed economiche. Mercurio in Scorpione ti spinge a guardare più a fondo e a non accontentarti delle prime risposte. Sul lavoro conviene verificare ogni dettaglio prima di prendere una decisione. In amore, invece, Venere retrograda può riportare ricordi, dubbi o persone dal passato.

Parola chiave: concretezza.

Gemelli ♊

Mercurio in Scorpione rende più intensa la tua comunicazione e ti porta a osservare con maggiore attenzione ciò che gli altri non dicono. Potresti scoprire informazioni utili per un progetto o comprendere meglio una situazione che ti lasciava perplesso. La Luna nuova favorisce nuove alleanze. In amore, però, evita di interpretare ogni silenzio come un messaggio nascosto.

Parola chiave: intuizione.

Cancro ♋

Il cielo ti invita a concentrarti sulle persone e sulle situazioni che hanno davvero valore per te. Potresti avere bisogno di ridefinire alcuni equilibri, soprattutto nella vita privata. La Luna nuova può aprire una fase interessante sul lavoro o nella gestione delle responsabilità quotidiane. In amore, Venere retrograda ti chiede sincerità: prima di chiedere certezze agli altri, prova a capire quali certezze cerchi davvero.

Parola chiave: autenticità.

Leone ♌

Marte e Giove nel tuo segno continuano a darti una spinta importante. Hai energia, idee e voglia di metterti in gioco, ma proprio per questo dovrai evitare di esagerare. Sul lavoro puoi ottenere risultati interessanti se riesci a canalizzare l’entusiasmo senza disperderlo. In amore la situazione è più delicata: Venere retrograda invita a distinguere la passione del momento da ciò che desideri realmente.

Parola chiave: direzione.

Vergine ♍

Mercurio in Scorpione favorisce la concentrazione e la capacità di arrivare al punto. È una buona settimana per affrontare una questione rimasta in sospeso o per chiarire qualcosa che non ti convince. La Luna nuova può aiutarti a cambiare prospettiva su un problema personale. In amore, invece, non cercare di analizzare ogni emozione: alcune risposte arrivano soltanto lasciando spazio ai sentimenti.

Parola chiave: fiducia.

Bilancia ♎

Il Sole è ancora nel tuo segno e il 10 ottobre la Luna nuova ti mette ulteriormente al centro della scena. È una settimana importante per ripartire, soprattutto nelle relazioni, nei progetti e nelle decisioni che riguardano il futuro. Potresti sentire il bisogno di cambiare qualcosa nel modo in cui ti rapporti agli altri. Venere retrograda, però, ti invita a non avere fretta: prima di scegliere una nuova strada, guarda cosa ti sei lasciato alle spalle.

Parola chiave: rinnovamento.

Scorpione ♏

Mercurio e Venere retrograda nel tuo segno rendono questa settimana particolarmente intensa. Pensieri, ricordi e sentimenti potrebbero tornare con maggiore forza, spingendoti a fare chiarezza su ciò che vuoi davvero. Sul lavoro potresti avere intuizioni importanti, ma sarà meglio non rivelare subito tutte le tue carte. In amore, una relazione potrebbe chiederti di affrontare una verità che avevi preferito rimandare.

Parola chiave: verità.

Sagittario ♐

Marte in Leone alimenta il tuo desiderio di muoverti, sperimentare e guardare oltre i confini abituali. Potresti avere una buona occasione per rimettere in moto un progetto o per recuperare entusiasmo dopo un periodo più statico. La Luna nuova favorisce nuovi contatti e collaborazioni. In amore, però, Venere retrograda suggerisce di non correre troppo: prima di fare promesse, assicurati di sapere dove vuoi arrivare.

Parola chiave: entusiasmo.

Capricorno ♑

La settimana mette in primo piano lavoro, responsabilità e obiettivi personali. Potresti essere chiamato a prendere una decisione importante o a ridefinire il modo in cui stai gestendo un progetto. Non tutto, però, può essere risolto con il controllo. In amore, Venere retrograda potrebbe riportare una vecchia dinamica: anziché combatterla, prova a capire perché continua a ripresentarsi.

Parola chiave: maturità.

Acquario ♒

Il cielo ti spinge a uscire dalle abitudini e a guardare con maggiore apertura alle possibilità che arrivano dall’esterno. Marte in Leone può rendere più vivaci le relazioni, aumentando tanto l’attrazione quanto la possibilità di qualche confronto acceso. La Luna nuova apre una fase interessante sul piano professionale ed economico. In amore, evita di trasformare ogni differenza in una sfida.

Parola chiave: apertura.

Pesci ♓

Mercurio in Scorpione favorisce intuizione, creatività e capacità di comprendere ciò che spesso rimane nascosto. È una settimana adatta per studiare, progettare e mettere ordine in alcune idee che avevi lasciato in sospeso. Sul lavoro potresti scoprire una strada alternativa. In amore, Venere retrograda invita a guardare con sincerità ai tuoi bisogni, senza confondere nostalgia e desiderio.

Parola chiave: consapevolezza.

Il cielo della settimana

Dal 5 al 12 ottobre il cielo invita dunque a rivedere ciò che non funziona e costruire nuovi equilibri.

Il Sole e la Luna nuova in Bilancia riportano l’attenzione sulle relazioni, sugli accordi e sulla necessità di trovare un punto d’incontro. Mercurio e Venere in Scorpione aggiungono invece profondità, spingendo a guardare oltre le apparenze e a confrontarsi con emozioni e questioni rimaste irrisolte.

Marte e Giove in Leone mantengono alta l’energia e la voglia di agire, ma alcuni aspetti astrologici della settimana suggeriscono di evitare reazioni impulsive, soprattutto nelle relazioni. Tra questi, la tensione tra Marte e Venere raggiunge il suo culmine l’11 ottobre.

Il 10 ottobre, con la Luna nuova in Bilancia, può così aprirsi simbolicamente un nuovo capitolo: non necessariamente una rivoluzione, ma la possibilità di cambiare il modo in cui affrontiamo le relazioni, le scelte e gli equilibri della nostra vita.

A volte ricominciare non significa lasciare tutto alle spalle. Significa semplicemente imparare a stare nelle proprie relazioni e nelle proprie scelte con maggiore consapevolezza.