Oroscopo dal 28 settembre al 5 ottobre 2026: Marte accende il cielo, Venere invita a riflettere

Dopo l’ingresso del Sole in Bilancia, il cielo della settimana dal 28 settembre al 5 ottobre 2026 continua a mettere al centro relazioni, equilibrio e scelte personali, ma con un’energia decisamente più dinamica.

A cambiare il ritmo ci pensa Marte, che il 28 settembre entra in Leone, portando maggiore grinta, desiderio di protagonismo e voglia di agire. È un transito che può spingere a uscire dall’attesa e a prendere iniziative, ma anche ad avere qualche reazione troppo impulsiva.

Il 3 ottobre, invece, Venere inizia il suo moto retrogrado, aprendo una fase nella quale sentimenti, rapporti e valori personali possono diventare oggetto di revisione. Non necessariamente una stagione di rotture, dunque, ma un periodo nel quale capire meglio cosa vogliamo davvero dalle nostre relazioni.

La settimana porta inoltre con sé alcune tensioni tra Marte, Saturno, Nettuno e Plutone, secondo il quadro astrologico del periodo: energia e desiderio di cambiamento dovranno quindi confrontarsi con limiti, responsabilità e vecchie dinamiche.

Ecco cosa aspettarsi per i dodici segni.

Ariete ♈

Marte in Leone torna a parlare la tua lingua: iniziativa, coraggio e voglia di fare. È una settimana nella quale potresti sentirti più determinato a conquistare ciò che desideri, soprattutto sul lavoro e nei progetti personali. Attenzione però a non trasformare ogni confronto in una gara. In amore, Venere retrograda invita a capire se stai chiedendo all’altro ciò che per primo non riesci a concedere a te stesso.

Parola chiave: equilibrio.

Toro ♉

Il periodo ti chiede concretezza. Potresti avere la sensazione che alcune questioni vadano sistemate prima di poter guardare avanti, soprattutto sul fronte economico e professionale. Non avere fretta di chiudere tutto: alcune risposte arriveranno proprio lasciando decantare le situazioni. In amore, la retrogradazione di Venere potrebbe riportare alla memoria una persona o una questione che pensavi ormai archiviata.

Parola chiave: pazienza.

Gemelli ♊

Marte accende la voglia di comunicare, muoverti, conoscere persone e fare nuove esperienze. È una settimana favorevole per mettere in circolo idee e progetti, ma attenzione alle parole pronunciate troppo velocemente. Potresti dire qualcosa che non pensavi di voler dire. Nei rapporti affettivi, Venere suggerisce di non confondere la curiosità con un sentimento già definito.

Parola chiave: misura.

Cancro ♋

Il cielo ti invita a guardare con maggiore attenzione alle questioni economiche e alla gestione delle energie. Potresti avere voglia di cambiare qualcosa, ma prima sarà necessario capire cosa è davvero prioritario. In famiglia possono emergere vecchie discussioni: non tutto deve essere risolto in una sola giornata. In amore, la settimana favorisce soprattutto il dialogo sincero.

Parola chiave: chiarezza.

Leone ♌

È la tua settimana. Marte entra nel tuo segno e aumenta energia, ambizione e desiderio di metterti in gioco. Potresti sentirti finalmente pronto a partire con un progetto rimasto troppo a lungo nel cassetto. Il rischio è quello di voler fare tutto e subito. In amore sei più passionale, ma la retrogradazione di Venere invita a riflettere prima di prendere decisioni definitive.

Parola chiave: coraggio.

Vergine ♍

Dopo settimane nelle quali sei stato probabilmente concentrato sull’organizzazione e sulle cose concrete, il cielo ti invita a rallentare e ascoltare maggiormente ciò che accade dentro di te. Sul lavoro possono esserci ancora questioni da sistemare, ma non tutte richiedono una risposta immediata. In amore potresti avere bisogno di capire se una relazione ti dà davvero la serenità che cerchi.

Parola chiave: ascolto.

Bilancia ♎

Il Sole continua il suo passaggio nel tuo segno e ti mette al centro della scena. È il momento giusto per occuparti di te, delle tue esigenze e di ciò che vuoi costruire nei prossimi mesi. Ma Venere, tua pianeta guida, comincia il moto retrogrado: nelle relazioni potrebbe essere necessario fare un passo indietro per comprendere meglio ciò che desideri. Non avere paura di rivedere una scelta.

Parola chiave: consapevolezza.

Scorpione ♏

Una settimana più introspettiva di quanto sembri. Potresti avere voglia di stare un po’ lontano dal rumore esterno per capire meglio alcune questioni personali. Venere retrograda può portare in superficie emozioni che avevi messo da parte. Sul lavoro, invece, è meglio evitare mosse troppo drastiche: osservare prima di agire potrebbe rivelarsi la strategia migliore.

Parola chiave: profondità.

Sagittario ♐

Marte in Leone riaccende il tuo spirito d’avventura. Potresti avere voglia di partire, cambiare ambiente, conoscere persone nuove o semplicemente rompere una routine che comincia a pesarti. Buone energie per i progetti, soprattutto quelli che richiedono entusiasmo e capacità di coinvolgere gli altri. In amore, però, Venere invita a non promettere più di quanto sei realmente disposto a mantenere.

Parola chiave: entusiasmo.

Capricorno ♑

La settimana mette alla prova il rapporto tra ambizione e responsabilità. Potresti sentirti chiamato a prendere una decisione importante sul lavoro o nella gestione di un progetto. Non lasciarti condizionare dalla fretta altrui. In amore, alcune dinamiche potrebbero richiedere una revisione: ciò che sembrava stabile potrebbe aver bisogno di nuove regole.

Parola chiave: responsabilità.

Acquario ♒

Marte porta movimento nel settore delle relazioni e può rendere più vivaci tanto gli incontri quanto i confronti. Se sei single, potresti conoscere qualcuno capace di incuriosirti; se sei in coppia, invece, sarà importante evitare di trasformare ogni differenza di opinione in uno scontro. Venere retrograda suggerisce di guardare oltre le apparenze.

Parola chiave: apertura.

Pesci ♓

Una settimana nella quale corpo e mente chiedono maggiore attenzione. Il lavoro può essere intenso, ma non puoi continuare a ignorare i segnali della stanchezza. Organizzare meglio il tempo sarà fondamentale. In amore, Venere retrograda può riportare dubbi o ricordi che sembravano superati. Non necessariamente per riaprire una storia, ma per comprenderne meglio il significato.

Parola chiave: cura.

Il cielo della settimana

Tra il 28 settembre e il 5 ottobre il cielo astrologico invita dunque a muoversi senza perdere di vista ciò che conta davvero. Marte in Leone spinge ad agire e a mostrarsi, mentre Venere retrograda dal 3 ottobre introduce una fase più riflessiva sul piano dei sentimenti e dei valori personali.

Potrebbe essere una settimana fatta di iniziative, passioni e qualche ripensamento. E forse proprio questo è il suo insegnamento: non tutte le decisioni devono essere definitive al primo tentativo.

A volte anche tornare sui propri passi serve a capire meglio dove si vuole andare.