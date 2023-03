Un premio speciale per celebrare la promozione in serie C del Catania S.S.D.

È quanto fatto da Opificio Cutraro, laboratorio artigianale di liquori e creme di Maletto, che questa mattina ha donato alla società il liquore “Mandarinetto”, prodotto di punta dell’azienda, realizzato artigianalmente, la cui bottiglia è stata dipinta a mano da un’artista locale, con lo stemma della squadra rossazzurra.

Un lavoro certosino che visto all’opera Mario Puglisi, studente dell’Accademia delle Belle Arti di Catania.

Il “Mandarinetto” è stato consegnato direttamente dall’amministratore dell’Opificio, Vincenzo Cutrera, a due dei pilastri della società, Vincenzo Grella e Luca Carra, rispettivamente vicepresidente e direttore generale di Catania S.S.D e ad Enzo Ingrassia, presidente di Catania rossazzurra.

«Siamo onorati di aver consegnato il nostro liquore al Catania SSD – commenta Cutrera – simbolo di vicinanza alla squadra alla quale siamo legati e un piccolo gesto per festeggiare la loro promozione in serie C. Io tra l’altro ho un’amore particolare per il calcio, perchè in passato sono stato presidente della squadra locale di Maletto e con chi mi ha succeduto, Antonino Levi, ci auguriamo di poter affiliare la nostra scuola calcio con quella del Catania»

La consegna del riconoscimento è avvenuta nell’ambito dell’incontro “Il calcio e lo sport in genere come Educazione alla legalità”, promosso da Andrea Bonina, che si è svolto all’istituto San Francesco di Sales di Catania (Teatro Don Bosco), e che ha visto la presenza di centinaia di studenti che tenevano in mano, come in una grande festa, lo stemma del Catania S.S.D.