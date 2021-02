Operazione antimafia a Catania, disarticolato nuovo assetto del clan Cappello-Bonaccorsi

Un arsenale, sostanze stupefacenti e denaro in contanti. È quanto rinvenuto a seguito delle perquisizioni eseguite nella cornice di un’operazione antimafia condotta dalla Dda di Catania.

Agenti della squadra mobile, del Servizio centrale operativo e reparti speciali della polizia, il 26 gennaio scorso -ma ufficializzato soltanto oggi dalla Questura- sono stati impegnati in un blitz nei nei confronti del clan mafioso “Cappello-Bonaccorsi», decapitandone i nuovi assetti.

Nello specifico, nel corso di uno perquisizione nell’ambito dell’operazione Minecraft, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato delle armi da guerra nel quartiere Monte Po, storicamente controllato dal clan dei “Cappello”.

In uno scantinato comune -locale protetto da una porta in ferro- di un condominio di via Salvatore Salomone Marino, i militari hanno trovato un borsone nero abilmente occultato le seguenti armi e munizioni:

un Fucile d’Assalto AK 47 Kalashnikov cal.7,62, completo di serbatoio;

una bomba a mano da guerra M-75, fabbricata nella ex Jugoslavia e utilizzata nella guerra dei

Balcani;

6 cartucce cal. 7,65 per pistola semi automatica;

46 cartucce cal. 9×21 per pistola semi automatica;

Sul posto, inoltre, sono intervenuti gli Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale per porre in sicurezza e repertare l’ordigno bellico. Quest’ultimo, in grado, qualora incautamente maneggiato, di provocare gravissimi danni a persone e cose.

“I gatti cominciano a cascare”

Altri dettagli inquietanti emergono dall’inchiesta Minecraf della Dda di Catania: un video, posti agli atti, in cui si vede un uomo impugnare un fucile con binocolo. Nel filmato dopo aver raccontato in dialetto di “essersi svegliato con la mala” fa vedere un gatto morto in strada, evidentemente ucciso da lui a causa dei miagolii che lo disturbavano.

«Quando di giorno ti svegli con la ‘mala’ (di cattivo umore, ndr) i gatti cominciano a cascare: questo è un segno, davanti la mia porta ‘bordello’ non ne voglio», dice l’uomo per sottolineare la capacità di armi della cosca.

