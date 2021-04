Open Weekend esteso anche agli over 80 ed over 60 fragili

Al fine di velocizzare la campagna vaccinale, l’Open Weekend promosso dalla Regione Siciliana sarà esteso anche agli over over 80 e a tutti i cittadini over 60 che appartengono alle categorie a elevata fragilità.

I siciliani che rientrano nella categoria potranno vaccinarsi con Pfizer/Moderna, esclusivamente negli Hub provinciali da oggi, giovedì 22 aprile, a domenica 25.

Resta confermata, così come nella settimana scorsa, ma con un giorno in più la vaccinazione senza prenotazione per il target 60-79 anni (senza fragilità) con AstraZeneca, in tutti gli Hub e Centri vaccinali della Regione.

Per velocizzare le procedure e diminuire i disagi e le attese dei cittadini, negli Hub provinciali saranno istituite tre corsie di accesso alla vaccinazione: la prima riguarda i prenotati; la seconda i non prenotati; la terza dedicata a coloro che, indipendentemente dalla prenotazione, sono in possesso di anamnesi precompilata dal proprio medico di base che certifichi una specifica condizione di fragilità, rientrante tra quelle elencate dalla Struttura commissariale nazionale.

E.G.