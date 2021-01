Open Arms, con oltre 200 migranti rotta verso Porto Empedocle

Dopo il “no” di Malta, la Open Arms, con a bordo 265 migranti è diretta a Porto Empedocle. L’arrivo della nave è programmato per domani, martedì 5 gennaio, alle ore 11.

I migranti presenti sulla nave sono il prodotto di due salvataggi nel Mediterraneo, operati dall’ONG.

«Sarà una notte difficile in coperta, il tempo è peggiorato, piove e fa freddo. Dopo il rifiuto di Malta -si legge sui profili social della Open Arms- l’Italia assegna Porto Empedocle come porto di sbarco. Siamo felici per le persone a bordo, un pensiero va a chi questa notte affronterà il temporale su una barca alla deriva».

Ma la nave non dovrebbe entrare in porto. Qualora sopraggiunga l’autorizzazione allo sbarco, i migranti dovranno essere sottoposti al tampone per riscontrare la presenza di eventuali positivi al Covid.

E.G.