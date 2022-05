Si è fatto attendere un po’, ma ieri sera finalmente è stato svelato il programma della decima edizione di Etna Comics a seguito della conferenza stampa che segna l’inizio del countdown ufficiale



Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fumetti, cinema, gioco, videogioco, musica,

collezionismo, spettacolo, cultura tradizionale giapponese e non solo. Centinaia di ospiti nazionali e internazionali, mostre, conferenze nella storica location del centro fieristico Le Ciminiere dopo ben due anni di stop a causa della pandemia.

Con centinaia di ospiti nazionali e internazionali, mostre, proiezioni, masterclass e conferenze, Etna

Comics riapre i battenti dopo due anni di stop a causa della pandemia e lo fa dall’1 al 5 giugno nella

storica location del centro fieristico Le Ciminiere di Catania.

Alla presenza del commissario della Città Metropolitana di Catania, Federico Portoghese, dell’assessore alla Cultura del Comune di Catania, Cinzia Torrisi, del capitano in seconda della Guardia Costiera di Catania, Luigi Di Natale, del direttore di Etna Comics, Antonio Mannino, del vice direttore della kermesse, Gianluca Impegnoso, e dei responsabili di Area della manifestazione sono state presentate importanti novità dell’edizione 2022.

Tra queste la partnership con il 68° Taormina Film Fest, in programma dal 26 giugno al 2 luglio, sodalizio artistico tra due mondi diversi ma con una comune passione per la cultura e per il cinema e la proiezione grazie alla presenza di The Walt Diseny Company Italia in Sala Polifemo, della nuova serie Marvel Studios Ms. Marvel, che debutterà il prossimo 8 giugno in esclusiva su Disney+.

L’Area COMICS vanta le punte di diamante nel fumetto internazionale

Le dieci candeline di Etna Comics saranno celebrate anche con una grand reunion degli artisti che

hanno realizzato i manifesti degli ultimi anni: Simone Bianchi, autore nel 2019 di quello dedicato a Gammazita, e il disegnatore di Daredevil, Alex Maleev, che ha firmato quello del 2017 ispirato al

paladino catanese Uzeta e che parteciperà nuovamente alla kermesse in virtù della preziosa

collaborazione dei Mad Collectors, che riporteranno a Catania anche Esad Ribic.

Atteso ritorno per il rivoluzionario Simon Bisley, uno dei più famosi fumettisti britannici appartenente

da tempo all’universo di DC Comics, ospite di punta di Cart Gallery.

In fiera pure i grandi nomi Disney, come Paolo Mottura, Tito Faraci e Fabio Celoni, autore

quest’ultimo della cover variant a tiratura limitata del numero 3471 di Topolino colorata da Luca Merli

e ispirata al manifesto di quest’anno.

Ci saranno anche alcuni dei più rappresentativi autori della Sergio Bonelli Editore, come Angelo Stano, storico disegnatore di Dylan Dog, Alessandro Piccinelli, celebre copertinista di Zagor, e Maurizio Dotti, copertinista di Tex Willer, in fiera grazie ai Bonelliani Siculi. Tra i colossi della Sergio Bonelli Editore presente anche Roberto Recchioni, curatore editoriale della storica collana Bonelli dedicata a Dylan Dog, creatore di John Doe e Orfani, a Catania con BD Edizioni.

Per la prima volta nel mondo del fumetto con la storia sulla sua vita, la bellissima “suicide girl”

italiana, Riae, che per tre giorni sarà allo stand di Poliniani e presenterà il volume in area Taboocom.

Pronta a stupire sempre di più l’area Games, che già dall’edizione 2017 si sviluppa all’interno di un

padiglione in tensostruttura posizionato in piazzale Rocco Chinnici, dove si raccolgono gli editori di

giochi da tavolo nazionali ed internazionali. Tra le tante novità anche la nuova Area Letteratura Fantasy, curata dall’Associazione Culturale Universo Fantasy e dedicata a qualunque cosa rappresenti la cultura fantasy.

Asian Wave ci catapulta nel Sol Levante

Protagonisti della grande famiglia Asian Wave: l’associazione Ochacaffè per la parte Japan; le Maid

Okaeri per la ristorazione; K-ble Jungle e OKB3ATZ per la parte musicale (K-pop e J-pop); Epicos per

tutto ciò che riguarda il mondo cosplay e che organizzerà: giovedì 2 giugno l’unica tappa catanese

della nuova Cosplay Italian Cup 2022, per il contest che mette in palio uno splendido viaggio a

Orlando, in Florida, dall’11 al 18 ottobre 2022; domenica 5 giugno il gran Cosplay Contest di Etna

Comics, che grazie a Turkish Airlines regalerà a chi si aggiudicherà lo scettro di migliore l’opportunità

di volare in uno dei paesi collegati dalla compagnia aerea che vola verso più paesi al mondo.

Il sex symbol degli anni ’80 ospite a Etna Comics

Tra le 14 sezioni tematiche di Etna Comics, con il passare degli anni è cresciuta in modo esponenziale

anche l’Area Movie, entrata ormai di diritto tra le più prestigiose del Festival, grazie alla presenza di

ospiti di livello nazionale ed internazionale, che danno lustro e valore inestimabile a tutta la kermesse.

Special guest dell’edizione 2022 sarà Matt Dillon, in fiera il 2 giugno. Tra le star dell’area anche Gabriele Mainetti, presente sabato 4 giugno. Per lui sette David di Donatello all’esordio come regista e sceneggiatore con l’originale Lo chiamavano Jeeg Robot. Nella stessa giornata sarà possibile incontrare anche Giancarlo Commare, che recentemente il pubblico ha avuto modo di apprezzare nel tv movie di Rai1 Rinascere, nei panni di Manuel Bortuzzo.

I 4 Gentlemen per la NewTybe Alley

Tra conferme e grandi novità, la NewTube Alley sarà sempre più colorata e travolgente. Cinque

giornate ricche di eventi, “navigando” tra attività e appuntamenti legati ai più seguiti protagonisti

dell’universo virtuale. A Catania sbarcheranno i 4 Gentlemen: xMurry, Maurizio Merluzzo, Danny Lazzarin e Thomas Hungry il quartetto che ha letteralmente rivoluzionato il mondo di YouTube Italia, registrando numeri da record. Saranno a Etna Comics il 2 e il 3 giugno.

Il fumetto erotico approda a Catania in area Taboocom

Per la decima edizione Etna Comics assegna un intero padiglione al fumetto erotico, con l’Area

Taboocom: un microcosmo all’interno del festival riservato ad un pubblico più maturo.

Cuore e paradigma del padiglione saranno due importanti mostre: la prima dedicata al grande maestro italiano dell’eros a fumetti, Guido Crepax, e la seconda al fenomeno editoriale e social Fumettibrutti

alias di Josephine Yole Signorelli, presente tutti e cinque i giorni della fiera.

Tra gli ospiti di Taboocom Vittorio Sgarbi, il critico d’arte più amato e odiato d’Italia, e Danika Mori,

la pornostar siciliana celebre in tutto il mondo, vincitrice per tre anni consecutivi di un Pornhub Awards, presente per raccontare attraverso una conferenza la libertà di mostrarsi per rivendicare il proprio corpo, che è il concetto alla base del femminismo sex positive.

Gli Etna Comics Awards

Nel 2019 l’organizzazione del festival ha istituito gli Etna Comics Awards: il Premio Coco, il Premio

Efesto e gli UZ Awards. Tre premi legati, rispettivamente, al mondo comics, games e

videogames/movie che verranno riproposti anche in questa edizione del Festival.

Sul palco della kermesse si svolgerà anche l’ottava edizione del Premio Angelo D’Arrigo “Ad ali

spiegate”, un riconoscimento assegnato a chi si è distinto per il significativo contributo reso alla

società, attraverso l’eccellenza nel proprio campo professionale e con un trasparente esempio di civiltà,

umanità e rispetto per l’ambiente.