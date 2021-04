Olesya Rostova non è Denise Pipitone

Il gruppo sanguigno di Olesya non corrisponde a quello di Denise Pipitone: si spegne così la speranza di Piera Maggio, la madre della piccola scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo.

A comunicarlo il legale della famiglia Giacomo Frazzitta:«Abbiamo, in ogni caso ritenuto corretto trasmettere nota alla Procura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti».

«Si è preferito accelerare i tempi di verifica – prosegue l’avvocato Frazzitta – seguendo i contatti in via privata con l’avvocato di Olesya, poiché una eventuale rogatoria con la Russia avrebbe comportato tempi più lunghi. Invece, si reputava necessario conoscere almeno il dato preliminare del gruppo sanguigno, prima possibile, per poi meglio approfondire la vicenda».

Intanto si scava nel passato di Olesya Rostova: tempo fa, la giovane avrebbe partecipato ad un reality in cui l’unico scopo era mettersi in mostra davanti alle telecamere. Una linea che è stata interpretata come ricerca di visibilità tanto da portare uno dei produttori del programma a scrivere nei giorni scorsi sui propri profili social: «Nella mia trasmissione Olesya diceva che avrebbe fatto di tutto per avere popolarità. È solo un’attrice. Il test sarà negativo e capirete che vi ho detto la verità».

E.G.