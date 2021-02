Oggi seconda giornata di screening drive in a Gravina

Ben 418 tamponi in un giorno: è il risultato dello screening effettuato nel parcheggio del centro commerciale Katanè promosso dall’Amministrazione Comunale di Gravina di Catania. Oggi, martedì 2 febbraio 2021 la seconda giornata: saranno adottate alcune modifiche per l’afflusso nell’area test per decongestionare la zona degli svincoli della Tangenziale

«Oggi sono stati effettuati 418 tamponi, di cui solo 7 sono risultati positivi – ha commentato il primo cittadino – c’è stata una grande risposta da parte di tanti cittadini che si sono recati volontariamente a sottoporsi al test».

«Il sito prossimamente sarà organizzato in maniera da poter utilizzare per l’afflusso nell’area test, non solo l’area parcheggio, ma tutta la via Salvatore Quasimodo garantendo anche l’accesso preferenziale da entrambi i lati al centro commerciale Katané. Il “drive in” quindi sarà nuovamente operativo martedì 2 febbraio 2021, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, ma è necessario raggiungere l’area non oltre le ore 17».

«Desidero rinnovare i ringraziamenti all’Asp, al personale medico impegnato nelle operazioni, così come la Misericordia, la Polizia Municipale, il 5° Servizio Manutenzioni con il caposquadra Nuccio Ciminata che ha coordinato l’allestimento dell’area e il Centro Commerciale Katané per il supporto alla logistica. Ci scusiamo -conclude il sindaco Giammusso- per i disagi causati al traffico, con l’auspicio che queste modifiche possano migliorare il flusso viario, ma il valore dell’iniziativa e la lotta al virus non possono che giustificare interventi di tracciamento di massa come questi».

E.G.