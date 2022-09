Per la serie tv “I Leoni di Sicilia” si aprono i casting a marsala, da oggi martedì 6 settembre dalle ore 15.00 alle 19.00.

Sono pronte le riprese per la nuova serie tv “I Leoni di Sicilia” tratto dall’omonimo romanzo di Stefania Auci. La storia, ambientata nella Sicilia dell’800, ha come protagonisti la famiglia Florio che sbarcarono i lunario come venditori di spezie a Palermo. Una piccola bottega che presto si trasforma in un grandissimo impero grazie al figlio di Paolo Florio, Vincenzo.

Le riprese della nuova serie tv, composta da 8 episodi, sono in programma per due settimane dal 30 settembre al 14 ottobre a Marsala.

La nuova serie tv “I Leoni di Sicilia” sarà diretta da Paolo Genovese e prodotta da Compagnia Leone Cinematografica & Lotus Production Srl, mentre del cast fanno parte Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Ester Pantano e il giovane Eduardo Scarpetta.

Oggi. martedì 6 settembre dalle ore 15.00 alle 19.00, presso le Cantine Florio in via Vincenzo Florio 1 a Marsala, chi vorrà potrà partecipare a un casting rivolto a donne e uomini dai 18 ai 75 anni.

Essendo una serie in costume d’epoca è preferibile, se non necessario, non avere piercing e tatuaggi in vista, non avere tagli di capelli troppo corti e averli di colore naturale.

Per partecipare alla selezione bisogna presentarsi con la fotocopia di carta di identità e codice fiscale e forniti di un codice Iban personale. I dipendenti della pubblica amministrazione, qualora fossero selezionati, dovranno esibire l’autorizzazione.