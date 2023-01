Sapete che oggi è il giorno più triste dell’anno?

È chiamato Blue Monday e arriva come tradizione vuole ogni anno a gennaio e sui social non si parla d’altro. Ma come nasce e quali sono le sue origini?

Questa giornata cade il terzo lunedì di gennaio, quindi non è un giorno fisso nel calendario ma muta ogni anno.

Si tratta più che altro di una trovata di natura commerciale per creare meme, foto, video a tema per fare leva sull’ironia.

La tristezza sicuramente non può di certo coincidere con una data, semmai è una questione di stato d’animo, legato ad un determinato episodio o periodo che si sta attraversando.

In ogni caso secondo la formula di Arnall, il giorno giorno più triste dell’anno presso l’emisfero boreale avviene il terzo lunedì di gennaio, e per ricordarlo basta condividere un post sui social.

Ma per chi, tra serio e faceto, vuole dare un sapore diverso a questa giornata, si possono trovare dei rimedi “piacevoli”.

Uno di questi, potrebbe essere quello di mettersi a tavola e ritrovare il buonumore o semplicemente approfittarne per poter mangiare ciò che si vuole.

Aumentiamo i livelli di serotonina nell’organismo e il benessere psicofisico.

A dirlo è la Coldiretti che inviata a consumare cibi ricchi di triptofano, un aminoacido essenziale che si trova in alcuni comuni alimenti e che, combinato con carboidrati, ferro e vitamine del gruppo B, aiuta ad aumentare i livelli di serotonina nell’organismo, il neurotrasmettitore che tra le sue funzioni svolge anche quella di regolare il tono dell’umore.

Per garantirsi salute tutto l’anno è importante seguire i principi della dieta mediterranea che si è classificata come migliore dieta al mondo del 2023 davanti alla dash e alla flexariana sulla base del best diets ranking elaborato dal media statunitense Us news & world’s report’s, noto a livello globale per la redazione di classifiche e consigli per i consumatori.

Un altro modo per migliorare l’umore potrebbe anche essere quello del riposo, con un bagno caldo, una tisana rilassante, la lettura di un libro e una camera confortevole con l’aiuto di aromi, candele e spray rilassanti per cuscini.

Per ultimo potrebbe essere utile ripetere all’infinito, un pò come mantra “la tristezza si distribuirà fra tutti i lunedì dell’anno fino a scomparire”.