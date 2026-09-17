Odissea nel tempo: Nathan Never, Martin Mystère e Zagor insieme nel nuovo crossover Bonelli

Tre epoche, tre eroi, un’unica avventura. Con Odissea nel tempo, Sergio Bonelli Editore porta sullo stesso palcoscenico Nathan Never, Martin Mystère e Zagor, protagonisti di un crossover che mette in dialogo fantascienza, mistero e avventura.

È uno di quegli incontri che, per gli appassionati di fumetto italiano, hanno il sapore dell’evento. Nathan Never, l’Agente Alfa proiettato in un futuro fatto di tecnologia, viaggi spaziali e minacce globali; Martin Mystère, il Detective dell’Impossibile sempre alla ricerca di civiltà perdute, enigmi e fenomeni inspiegabili; e Zagor, lo Spirito con la Scure che da decenni attraversa il mondo selvaggio della frontiera americana. Tre universi narrativi profondamente diversi che, in Odissea nel tempo, sono chiamati a confrontarsi.

Un viaggio attraverso le epoche

Il cuore dell’operazione è già suggerito dal titolo: il tempo diventa il terreno sul quale le tre dimensioni narrative possono incontrarsi. Il crossover non si limita dunque a mettere insieme tre personaggi popolari, ma costruisce un ponte fra mondi e immaginari apparentemente lontani.

Da una parte c’è Nathan Never, espressione della fantascienza bonelliana e di una visione del futuro spesso segnata da conflitti, innovazione tecnologica e dilemmi morali. Dall’altra Martin Mystère, il personaggio che più di ogni altro ha fatto dell’indagine sul mistero e della contaminazione fra storia, archeologia e fantastico la propria cifra narrativa. A completare il triangolo arriva Zagor, eroe della foresta di Darkwood, immerso in un universo nel quale leggenda, natura e avventura convivono.

L’idea di far dialogare questi tre personaggi apre così una domanda narrativa affascinante: che cosa succede quando passato, presente e futuro smettono di essere compartimenti separati?

Il fascino dei crossover

Per Sergio Bonelli Editore i crossover rappresentano anche un’occasione per mettere in relazione tradizioni differenti della propria produzione. L’operazione assume un significato particolare proprio perché Nathan Never, Martin Mystère e Zagor appartengono a filoni diversi della narrativa a fumetti italiana.

Zagor nasce negli anni Sessanta e diventa uno dei grandi simboli dell’avventura popolare italiana. Martin Mystère arriva negli anni Ottanta, introducendo nella casa editrice un protagonista adulto e un universo narrativo costruito attorno a misteri, miti e pseudostoria. Nathan Never, infine, debutta negli anni Novanta e porta la fantascienza seriale al centro della proposta Bonelli.

Tre generazioni di fumetto che si ritrovano, quindi, non soltanto nella stessa storia, ma nello stesso immaginario.

Nathan, Martin e Zagor: tre modi di essere eroi

Il punto più interessante del crossover potrebbe essere proprio il confronto fra i protagonisti.

Nathan Never è abituato a muoversi in un mondo nel quale la tecnologia può diventare tanto una risorsa quanto una minaccia. Martin Mystère affronta invece l’ignoto attraverso conoscenza, intuizione e capacità investigativa. Zagor appartiene a un universo apparentemente più lontano dalla modernità, ma possiede esperienza, intuito e una conoscenza profonda dell’ambiente in cui vive.

Il loro incontro permette dunque di far emergere differenze e complementarità. Non tre eroi intercambiabili, ma tre personaggi costruiti su strumenti narrativi differenti e chiamati, questa volta, a collaborare davanti a qualcosa che nessuno dei tre potrebbe affrontare da solo.

Una sfida anche per i lettori

Un crossover di questo tipo parla naturalmente agli appassionati di lunga data, ma può essere anche un punto d’accesso per lettori abituati a frequentare soltanto uno dei tre universi.

La vera scommessa di Odissea nel tempo sarà riuscire a mantenere riconoscibili le identità di Nathan Never, Martin Mystère e Zagor, facendo allo stesso tempo funzionare una storia che appartiene a tutti e tre.

Ed è proprio qui che il progetto può diventare interessante: non soltanto perché tre protagonisti Bonelli condividono finalmente una storia, ma perché il loro incontro mette alla prova linguaggi, atmosfere e generi differenti.

Un appuntamento per l’immaginario Bonelli

Odissea nel tempo si presenta, in definitiva, come un progetto che gioca con uno degli elementi più affascinanti del fumetto seriale: la possibilità di far incontrare personaggi che, fino a quel momento, sembravano destinati a vivere in universi separati.

Nathan Never, Martin Mystère e Zagor rappresentano tre stagioni diverse della storia editoriale di Bonelli. Vederli insieme significa quindi assistere anche a un dialogo tra epoche del fumetto italiano.

Il tempo, in questo caso, non è soltanto il tema dell’avventura. È il filo che unisce tre eroi e tre generazioni di lettori.

E questa volta l’odissea passa attraverso le pagine del fumetto italiano.

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