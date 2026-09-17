Fumetti

Odissea nel tempo: Nathan Never, Martin Mystère e Zagor insieme nel nuovo crossover Bonelli

di Tindaro Guadagnini

17 Settembre 2026

Tre epoche, tre eroi, un’unica avventura. Con Odissea nel tempo, Sergio Bonelli Editore porta sullo stesso palcoscenico Nathan Never, Martin Mystère e Zagor, protagonisti di un crossover che mette in dialogo fantascienza, mistero e avventura.

È uno di quegli incontri che, per gli appassionati di fumetto italiano, hanno il sapore dell’evento. Nathan Never, l’Agente Alfa proiettato in un futuro fatto di tecnologia, viaggi spaziali e minacce globali; Martin Mystère, il Detective dell’Impossibile sempre alla ricerca di civiltà perdute, enigmi e fenomeni inspiegabili; e Zagor, lo Spirito con la Scure che da decenni attraversa il mondo selvaggio della frontiera americana. Tre universi narrativi profondamente diversi che, in Odissea nel tempo, sono chiamati a confrontarsi.

Un viaggio attraverso le epoche

Il cuore dell’operazione è già suggerito dal titolo: il tempo diventa il terreno sul quale le tre dimensioni narrative possono incontrarsi. Il crossover non si limita dunque a mettere insieme tre personaggi popolari, ma costruisce un ponte fra mondi e immaginari apparentemente lontani.

Da una parte c’è Nathan Never, espressione della fantascienza bonelliana e di una visione del futuro spesso segnata da conflitti, innovazione tecnologica e dilemmi morali. Dall’altra Martin Mystère, il personaggio che più di ogni altro ha fatto dell’indagine sul mistero e della contaminazione fra storia, archeologia e fantastico la propria cifra narrativa. A completare il triangolo arriva Zagor, eroe della foresta di Darkwood, immerso in un universo nel quale leggenda, natura e avventura convivono.

L’idea di far dialogare questi tre personaggi apre così una domanda narrativa affascinante: che cosa succede quando passato, presente e futuro smettono di essere compartimenti separati?

Il fascino dei crossover

Per Sergio Bonelli Editore i crossover rappresentano anche un’occasione per mettere in relazione tradizioni differenti della propria produzione. L’operazione assume un significato particolare proprio perché Nathan Never, Martin Mystère e Zagor appartengono a filoni diversi della narrativa a fumetti italiana.

Zagor nasce negli anni Sessanta e diventa uno dei grandi simboli dell’avventura popolare italiana. Martin Mystère arriva negli anni Ottanta, introducendo nella casa editrice un protagonista adulto e un universo narrativo costruito attorno a misteri, miti e pseudostoria. Nathan Never, infine, debutta negli anni Novanta e porta la fantascienza seriale al centro della proposta Bonelli.

Tre generazioni di fumetto che si ritrovano, quindi, non soltanto nella stessa storia, ma nello stesso immaginario.

Nathan, Martin e Zagor: tre modi di essere eroi

Il punto più interessante del crossover potrebbe essere proprio il confronto fra i protagonisti.

Nathan Never è abituato a muoversi in un mondo nel quale la tecnologia può diventare tanto una risorsa quanto una minaccia. Martin Mystère affronta invece l’ignoto attraverso conoscenza, intuizione e capacità investigativa. Zagor appartiene a un universo apparentemente più lontano dalla modernità, ma possiede esperienza, intuito e una conoscenza profonda dell’ambiente in cui vive.

Il loro incontro permette dunque di far emergere differenze e complementarità. Non tre eroi intercambiabili, ma tre personaggi costruiti su strumenti narrativi differenti e chiamati, questa volta, a collaborare davanti a qualcosa che nessuno dei tre potrebbe affrontare da solo.

Una sfida anche per i lettori

Un crossover di questo tipo parla naturalmente agli appassionati di lunga data, ma può essere anche un punto d’accesso per lettori abituati a frequentare soltanto uno dei tre universi.

La vera scommessa di Odissea nel tempo sarà riuscire a mantenere riconoscibili le identità di Nathan Never, Martin Mystère e Zagor, facendo allo stesso tempo funzionare una storia che appartiene a tutti e tre.

Ed è proprio qui che il progetto può diventare interessante: non soltanto perché tre protagonisti Bonelli condividono finalmente una storia, ma perché il loro incontro mette alla prova linguaggi, atmosfere e generi differenti.

Un appuntamento per l’immaginario Bonelli

Odissea nel tempo si presenta, in definitiva, come un progetto che gioca con uno degli elementi più affascinanti del fumetto seriale: la possibilità di far incontrare personaggi che, fino a quel momento, sembravano destinati a vivere in universi separati.

Nathan Never, Martin Mystère e Zagor rappresentano tre stagioni diverse della storia editoriale di Bonelli. Vederli insieme significa quindi assistere anche a un dialogo tra epoche del fumetto italiano.

Il tempo, in questo caso, non è soltanto il tema dell’avventura. È il filo che unisce tre eroi e tre generazioni di lettori.

E questa volta l’odissea passa attraverso le pagine del fumetto italiano.

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Tindaro Guadagnini