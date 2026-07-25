L’euro cambia volto: la BCE svela le nuove banconote tra cultura, natura e sicurezza

L’euro si prepara a una svolta storica. Per la prima volta dalla sua introduzione nel 2002, la Banca Centrale Europea ha presentato i dieci progetti finalisti che daranno forma alla futura serie di banconote, aprendo una consultazione pubblica rivolta ai cittadini dei Paesi dell’Eurozona. Un passaggio che segna l’inizio dell’ultima fase di un percorso destinato a rinnovare l’immagine della moneta unica europea.

Le proposte selezionate si sviluppano attorno a due grandi temi: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”. Da una parte trovano spazio alcune delle personalità che hanno contribuito alla storia artistica, scientifica e culturale del continente, come Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven, Maria Callas, Marie Curie, Miguel de Cervantes e Bertha von Suttner. Dall’altra, invece, protagonisti sono la biodiversità e i paesaggi naturali europei, con diverse specie di uccelli abbinate ai principali fiumi e alle istituzioni dell’Unione Europea.

L’obiettivo della BCE non è soltanto estetico. Le nuove banconote dovranno essere più sicure contro la contraffazione, più sostenibili nella produzione e maggiormente rappresentative dell’identità europea. L’istituto di Francoforte punta infatti a realizzare una serie capace di riflettere i valori comuni dell’Unione, senza rinunciare alle più avanzate tecnologie di sicurezza.

La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha invitato i cittadini europei a partecipare al sondaggio online, aperto fino al 21 settembre, sottolineando come le banconote rappresentino “una delle espressioni più tangibili dell’Europa”. Il parere dei cittadini non sarà vincolante, ma contribuirà alla scelta definitiva insieme alle valutazioni tecniche e al giudizio della commissione di esperti.

La decisione finale sul nuovo design è attesa entro la fine del 2026. Solo successivamente inizieranno le fasi di sviluppo tecnico, produzione e test, un processo che richiederà ancora diversi anni prima che le nuove banconote arrivino concretamente nei portafogli degli europei. Nel frattempo, quelle attualmente in circolazione continueranno ad avere pieno valore legale e convivranno con la nuova serie.

Il progetto rappresenta uno dei più importanti interventi grafici e simbolici nella storia della moneta unica. Dopo oltre vent’anni, l’euro si prepara dunque a raccontare un’Europa diversa: più vicina ai suoi cittadini, attenta alla propria identità culturale e alla tutela dell’ambiente, senza perdere di vista innovazione e sicurezza.

Una trasformazione che va ben oltre il semplice restyling grafico. Per milioni di cittadini europei, le nuove banconote saranno il volto quotidiano di un’Unione che continua a evolversi, mantenendo saldo il legame tra passato, presente e futuro.

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