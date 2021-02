Nuova stazione ferroviaria all’aeroporto di Catania: tra poco sarà realtà

Mancano gli ultimi dettagli e i treni arriveranno anche all’aeroporto per Catania.

«Attesi per decenni, oggi siamo al rush finale. “Blitz” serale alla nuova Stazione ferroviaria Fontanarossa. Strada di accesso quasi pronta, a breve cureremo gli ultimi dettagli», annuncia l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone.

La stazione ferroviaria risolverà il problema dell’interscambio tra Ferrovia e Aeroporto, trasportando i passeggeri da una parte all’altra della città in un minuto.

«Mattinata invece ad Aci Trezza, per un altro impegno mantenuto: la bonifica del porticciolo dei Malavoglia, unico e amato in tutto il mondo. Il Governo Musumeci -conclude Falcone- elimina i vecchi invasi e carcasse varie, come ci avevano chiesto i cittadini anche su Facebook».

E.G.