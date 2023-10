Venerdì 13 ottobre alle 18, in via Legnano 32 a Messina, si terrà l’inaugurazione della Galleria d’Arte Zancle Art Project di Ivan Piccione e del direttore artistico Giovanni Cardillo. Il progetto punta a essere un riferimento culturale sul territorio attraverso l’organizzazione di mostre personali e collettive capaci di coinvolgere gli artisti messinesi più in voga del momento.

Zancle Art Project nasce con l’obiettivo di essere un luogo di confronto e di crescita in cui poter arricchire la cerchia sociale e lavorativa, specie per i giovani artisti emergenti. L’inaugurazione avverrà con la mostra Le case degli altri, di Daniele Cestari, Marta Mezynska e Tina Sgrò. La mostra nasce dall’idea che il termine “casa” non indichi solo il luogo fisico in cui abitiamo. Gli artisti rappresentano le sfaccettature del legame che ciascun individuo ha riguardo la concezione di casa. In questo senso, la mostra prende le mosse dalla traduzione inglese del termine, che può esser tradotto sia in house che in home.

Per house si intende l’edificio, la costruzione fisica in cui si abita. Home invece fa riferimento all’ambiente familiare, al sentirsi a casa, all’intimità di un luogo affettivo. Cestari e Mezynska affrontano l’insieme di questi elementi e danno vita al centro poetico delle opere di Tina Sgrò. All’interno della galleria, saranno inoltre esposte anche le tele di Paolo Piccione, esperto pittore messinese.

Il progetto Zancle Art è patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Messina, la cui vicepresidente Clarastella Vicari presenzierà per i consueti saluti istituzionali. La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato, fino al 18 novembre.